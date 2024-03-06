Партизани виявили причал у Новоросійську, де окупанти ремонтують судна
Агенти партизанського руху "Атеш" слідкують за об’єктами Чорноморського флоту РФ у Новоросійську та виявили причал, де окупанти ремонтують судна
Про це повідомляється у telegram-каналі руху спротиву "Атеш".
"Нашим агентам вдалося виявити судноремонтну верф, на якій, за попередньою інформацією, проводиться ремонт суден і виготовлення деталей для решток флоту російської армії. На об’єкті присутня охорона та відеонагляд. Також територію регулярно відвідують високопоставлені особи", - зазначають партизани.
Також вони повідомили, що продовжують проводити розвідку, збирати дані та передавати їх Силам оборони України.
- 5 березня стало відомо, що агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку Джанкойського аеродрому у тимчасово окупованому Криму: росіяни збільшують кількість систем протиповітряної оборони.
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