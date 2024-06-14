Партизани виявили у бухті Севастополя протичовновий корабель
Партизани з руху спротиву "Атеш" виявили протичовновий корабель військово-морського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі
Про це повідомляє Telegram-канал руху спротиву "Атеш".
Проукраїнський агент ще раз оглянув Стрілецьку бухту у тимчасово окупованому Севастополі та передав інформацію, що протичовновий корабель ВМФ РФ МПК-49 "Александровец" залишається у порту.
"Інтенсивність військової присутності в бухті не знизилася, а навпаки, з'явилося ще більше військової техніки. Росіяни швидше за все ще не дають звіту тому, що зворотний відлік існування цього корабля пішов і тому, що їм варто вже давно покинути півострів", - йдеться у повідомленні.
- Департамент російської адміністрації Криму, що відповідає за історичні артефакти та об’єкти культури, наказав своїм підлеглим установам підготувати музейні цінності до "евакуації" з півострова.
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