Партизани виявили у бухті Севастополя протичовновий корабель

Про це повідомляє Telegram-канал руху спротиву "Атеш".

Проукраїнський агент ще раз оглянув Стрілецьку бухту у тимчасово окупованому Севастополі та передав інформацію, що протичовновий корабель ВМФ РФ МПК-49 "Александровец" залишається у порту.

"Інтенсивність військової присутності в бухті не знизилася, а навпаки, з'явилося ще більше військової техніки. Росіяни швидше за все ще не дають звіту тому, що зворотний відлік існування цього корабля пішов і тому, що їм варто вже давно покинути півострів", - йдеться у повідомленні.