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Окупанти готуються "евакуювати" з Криму музейні цінності півострова, - Спротив

14 червня, 2024 п'ятниця
14:55
Війна з Росією

Департамент російської адміністрації Криму, що відповідає за історичні артефакти та об’єкти культури, наказав своїм підлеглим установам підготувати музейні цінності до "евакуації" з півострова

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на лист російського "мінкульту Криму".

Причини вивезення музейних фондів у документі не вказують, також не зазначено місця їхнього ймовірного прибуття.

"Але існує високий ризик, що найбільш вартісні екземпляри перевезуть з Криму на міжнародно визнану територію РФ", - розповідають у ЦНС.

Окупанти в листі вказують на необхідність уточнити список "місць евакуації цінностей" у разі катастроф чи воєнних дій. У матеріалі акцентується, що такий перелік мали затвердити давно відповідно до законів РФ, однак підтвердити інформацію ворог просить через новий "лист мінкульту". Таким чином, адміністраціям кримських музеїв дали час зробити це до 1 липня.

Згідно з пунктом документа, ворог вивозитиме принаймні частину пам’яток культури й історії за межі півострова.

"Росіяни намагаються пришвидшити процеси типологізації та оцінки музейних артефактів у Криму. Музейники в Криму створюють електронні реєстри творів мистецтва та пам’яток історії та передають інформацію до електронного музейного фонду РФ. За старою російською традицією Москва готується до пограбування кримських музеїв та вивезення найцінніших експонатів, коли росіянам прийде час покинути Крим", - пояснюють у Спротиві.

Також зазначено, що підписантом листа "мінкульту" у Криму є "заступник міністра культури" Андрій Ростенко - ексглава окупаційної адміністрації Ялти.

У матеріалі додають, що вже зараз у музеях РФ зберігаються тисячі українських артефактів, оскільки "грабунок або знищення історичних і культурних об’єктів та пам’яток на окупованих Росією територіях виведено на системний рівень".

  • 13 червня стало відомо, що в анексованому Криму росіяни конфіскували нерухомість української співачки Джамали та експрем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, проти артистки порушили кримінальну справу та оголосили її в розшук.
Теги:
Культура
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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