Партизани зафіксували місце скупчення техніки РФ, яку перекидають на фронт
Партизанський рух "Атеш" зафіксував військову техніку російських окупантів, яку ворог планує перекинути на фронт
Про це пише "Атеш".
"Нашими агентами було знайдено військову техніку окупантів у селищі міського типу Азовське, для подальшого перекидання її на фронт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські партизани також знайшли місце для систематичного скупчення різної техніки для перекидання на фронт за допомогою залізниці.
- Нещодавно "Атеш" провів розвідку та надав координати складів боєприпасів Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму.
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