Партизани зафіксували місце скупчення техніки РФ, яку перекидають на фронт

Про це пише "Атеш".

"Нашими агентами було знайдено військову техніку окупантів у селищі міського типу Азовське, для подальшого перекидання її на фронт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські партизани також знайшли місце для систематичного скупчення різної техніки для перекидання на фронт за допомогою залізниці.