Партизани зафіксували військових, якими росіяни намагаються компенсувати втрати в районі Часового Яру

Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram-каналі.

"Наші агенти все частіше фіксують переміщення техніки із зони відповідальності угруповання окупаційних військ "Центр" (коло у квадраті) в зону відповідальності угруповання окупаційних військ "Південь" ("Z" у квадраті)", - пишуть партизани.

"Атеш" припускає, що "Центр" компенсує втрати особового складу "Південь", які ті отримали в районах Роздолівки та Часового Яру.

"Також окупанти продовжують сподіватися на "мангали", які мають їх урятувати від ударів FPV-дронів. Проте, враховуючи вибухову міць сучасних дронів-камікадзе та "надійність" таких "мангалів", вантажівка з екіпажем довго не проживе", - додали у русі спротиву.