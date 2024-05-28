Партизани зафіксували військових, якими росіяни намагаються компенсувати втрати в районі Часового Яру
Партизани з руху спротиву "Атеш" фіксують переміщення військової техніки та особового складу росіян у Донецькій області
Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram-каналі.
"Наші агенти все частіше фіксують переміщення техніки із зони відповідальності угруповання окупаційних військ "Центр" (коло у квадраті) в зону відповідальності угруповання окупаційних військ "Південь" ("Z" у квадраті)", - пишуть партизани.
"Атеш" припускає, що "Центр" компенсує втрати особового складу "Південь", які ті отримали в районах Роздолівки та Часового Яру.
"Також окупанти продовжують сподіватися на "мангали", які мають їх урятувати від ударів FPV-дронів. Проте, враховуючи вибухову міць сучасних дронів-камікадзе та "надійність" таких "мангалів", вантажівка з екіпажем довго не проживе", - додали у русі спротиву.
- Від початку доби 28 травня на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Найбільш напруженою лишається ситуація на Покровському напрямку - там ще тривають 10 із 25 боїв.
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