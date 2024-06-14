Партнери по НАТО мають співпрацювати ще тісніше й координувати свою підтримку України, - Пісторіус

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед початком другого дня зустрічі голів оборонних відомства НАТО в Брюсселі 14 червня, передає Укрінформ.

"Ми маємо досягти нового рівня в підтримці України, партнери по НАТО мають співпрацювати ще тісніше та тісніше координуватися в тому, в який спосіб вони підтримують", - підкреслив Пістотріус, назвавши це "подальшим важливим кроком".

Він згадав ініціативу Німеччини про посилення ППО України, нагадавши, що Берлін уже передав 3 системи Patriot і тепер очікує від інших їхніх внесків.

"Інші мають зробити свої внески, і я впевнений, вони це зроблять", - сказав міністр .

Він визнав, що щодо захисту неба на східному фланзі НАТО є "провали", отже, союзники мають впоратися з цим "шпагатом".

Також Пісторіус акцентував на тому, що для виконання оборонних завдань НАТО негайно потребує сильної оборонної промисловості.

"Напад Росії на Україну створив нову безпекову ситуацію в Європі, мирний порядок стоїть перед загрозою, отже, ми не можемо дозволити собі провалів і дефіцитів на цьому етапі", - сказав він.

За його словами, міністри обговорять посилення трансатлантичної промисловості - NATO industrial capacity expansion, який дозволить краще планувати та втілювати в життя плани зі збільшення виробництва. Пісторіус згадав кілька європейських ініціатив, зокрема, з виробництва підводних човнів, літаків і боєприпасів.

"Все це коштує грошей, сил, але також волі ухвалювати незручні рішення. Німеччина та я як міністр готові", - наголосив Пісторіус.

Він також прокоментував чергові ядерні погрози Кремля, зауваживши: "Путін загрожує постійно, щодня, це його стиль ведення гібридної війни… Треба до цього звикнути, до його реакцій… і знати, як з цим поводитися, виконуючи свої завдання. Ми маємо прямувати своїм курсом і бути чіткими щодо нашої боєздатності, стримування та рішучості підтримувати (Україну - ред.)".

Зазначається, що у другий день зустрічі міністри також обговорюють стан підготовки до липневого саміту Альянсу.