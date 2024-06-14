Партнери по НАТО мають співпрацювати ще тісніше й координувати свою підтримку України, - Пісторіус
Союзники по НАТО на зустрічі обговорять координуючу роль Альянсу в підтримці України у питаннях постачання озброєнь і навчання українських військових
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед початком другого дня зустрічі голів оборонних відомства НАТО в Брюсселі 14 червня, передає Укрінформ.
"Ми маємо досягти нового рівня в підтримці України, партнери по НАТО мають співпрацювати ще тісніше та тісніше координуватися в тому, в який спосіб вони підтримують", - підкреслив Пістотріус, назвавши це "подальшим важливим кроком".
Він згадав ініціативу Німеччини про посилення ППО України, нагадавши, що Берлін уже передав 3 системи Patriot і тепер очікує від інших їхніх внесків.
"Інші мають зробити свої внески, і я впевнений, вони це зроблять", - сказав міністр .
Він визнав, що щодо захисту неба на східному фланзі НАТО є "провали", отже, союзники мають впоратися з цим "шпагатом".
Також Пісторіус акцентував на тому, що для виконання оборонних завдань НАТО негайно потребує сильної оборонної промисловості.
"Напад Росії на Україну створив нову безпекову ситуацію в Європі, мирний порядок стоїть перед загрозою, отже, ми не можемо дозволити собі провалів і дефіцитів на цьому етапі", - сказав він.
За його словами, міністри обговорять посилення трансатлантичної промисловості - NATO industrial capacity expansion, який дозволить краще планувати та втілювати в життя плани зі збільшення виробництва. Пісторіус згадав кілька європейських ініціатив, зокрема, з виробництва підводних човнів, літаків і боєприпасів.
"Все це коштує грошей, сил, але також волі ухвалювати незручні рішення. Німеччина та я як міністр готові", - наголосив Пісторіус.
Він також прокоментував чергові ядерні погрози Кремля, зауваживши: "Путін загрожує постійно, щодня, це його стиль ведення гібридної війни… Треба до цього звикнути, до його реакцій… і знати, як з цим поводитися, виконуючи свої завдання. Ми маємо прямувати своїм курсом і бути чіткими щодо нашої боєздатності, стримування та рішучості підтримувати (Україну - ред.)".
Зазначається, що у другий день зустрічі міністри також обговорюють стан підготовки до липневого саміту Альянсу.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції зустрічі міністрів оборони НАТО зазначив, що вже вдалося досягнути у виробництві артснарядів показника 40 тис. на місяць.
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