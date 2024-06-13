Ми говоримо не тільки про спільні закупівлі, а й про посилення виробництва: Столтенберг про розширення військової допомоги Україні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції зустрічі міністрів оборони НАТО зазначив, що вже вдалося досягнути у виробництві артснарядів показника 40 тис. на місяць
Про це він сказав під час трансліції пресконференції в етері Еспресо.
"Союзники вже надали Україні безпрецедентний рівень допомоги. Ми відчуваємо, що необхідно діяти більше, розуміємо, що працюємо на перспективу. Виробництво систем та амуніцій до ППО збільшується. Зараз ми вже бачимо результати тих зусиль з боку наших союзників, говоримо не лише про спільну закупівлю, а й хочу сказати, що нам вдалося вже виробити 40 тис. артснарядів калібру 155 мм на місяць. Це велика цифра. Ми плануємо підсилитися до 100 тис. до кінця наступного року", - зазначив генсек НАТО.
За його словами, також спостерігається приріст у виробництві амуніції до важкого озброєння.
"Ми вже працюємо, додаються нові компоненти, робляться інвестиції. І так само, коли ми говоримо про виробництво ППО. Є певні рішення щодо побудови нових заводів, зокрема у Німеччині. Ми працюємо, розширюємо нашу допомогу", - резюмував Єнс Столтенберг.
- 13 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі заявив, що країни НАТО планують обговорити жорсткіші заходи боротьби з російськими шпигунами у відповідь на диверсії та кібератаки.
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