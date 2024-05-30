Пентагон відкрив завод, який вироблятиме артилерійські снаряди для України, - NYT
Пентагон відкрив завод з виробництва артилерійських боєприпасів, які постачатимуть в Україну: там планують виробляти близько 30 тисяч 155-мм снарядів на місяць
Про це повідомляє The New York Times.
Вказано, що завод розташований в промисловій зоні недалеко від Далласа і його почали будувати після вторгнення Росії в Україну. Американська оборонна компанія General Dynamics змогла звести завод приблизно через 10 місяців після початку будівництва завдяки фінансуванню від Конгресу та допомозі компанії Repkon. Завод міститиме три виробничі лінії у різних будівлях і забезпечить близько 350 робочих місць, коли вийде на повну виробничу потужність.
Планується, що там щомісяця вироблятимуть близько 30 тисяч снарядів для 155-міліметрових гаубиць. Два інші заводи у США сумарно виробляють близько 36 тисяч снарядів на місяць. Водночас Пентагон має на меті виготовляти 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року. Це допоможе забезпечити українських артилеристів.
- 23 січня НАТО підписало контракт на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів вартістю 1,1 мільярда євро, частина снарядів буде поставлена в Україну. Перші постачання очікуються наприкінці 2025 року.
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