"Передавати все необхідне і побільше. Особливо на Донецький напрямок": волонтерка Берлінська попередила про можливий новий наступ росіян

Про це вона написала на своїй сторінці в Telegram.

"Є інформація, що росіяни днями підуть в серйозний наступ", - зазначила вона.

Волонтерка закликала громадян зберігати спокій та активно підтримувати фронт, особливо на Донецькому напрямку, передаючи "все необхідне і побільше".

Окрім прямої допомоги армії, Берлінська закликала суспільство донести до світу реальні наслідки російської загарбницької війни.

"Плюс інформаційна війна - пишіть про те що відбувається в соцмережах, спілкуйтесь з західними журналістами.

Розказуйте людські історії, що зробила війна, пояснюйте на конкретних прикладах що таке російський терор. Нам треба донести до західного світу одну просту думку - Путін зупиниться тільки там, де ми його разом зупинимо. І якщо вони зараз не включаться на повну, якщо Україна впаде - вони наступні", - підсумувала вона.