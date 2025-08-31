"Передавати все необхідне і побільше. Особливо на Донецький напрямок": волонтерка Берлінська попередила про можливий новий наступ росіян
Учасниця російсько-української війни, керівниця проєкту технологічного посилення Сил безпеки та оборони України Victory Drones Марія Берлінська попередила про можливий новий наступ росіян
Про це вона написала на своїй сторінці в Telegram.
"Є інформація, що росіяни днями підуть в серйозний наступ", - зазначила вона.
Волонтерка закликала громадян зберігати спокій та активно підтримувати фронт, особливо на Донецькому напрямку, передаючи "все необхідне і побільше".
Окрім прямої допомоги армії, Берлінська закликала суспільство донести до світу реальні наслідки російської загарбницької війни.
"Плюс інформаційна війна - пишіть про те що відбувається в соцмережах, спілкуйтесь з західними журналістами.
Розказуйте людські історії, що зробила війна, пояснюйте на конкретних прикладах що таке російський терор. Нам треба донести до західного світу одну просту думку - Путін зупиниться тільки там, де ми його разом зупинимо. І якщо вони зараз не включаться на повну, якщо Україна впаде - вони наступні", - підсумувала вона.
- У неділю, 31 серпня, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що звільнення Силами оборони села Мирне є важливою тактичною перемогою, яка дозволила відкинути росіян за ключову трасу під Куп’янськом.
