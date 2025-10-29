Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Перефарбовують "шахеди" у "герань" та ремонтують російську техніку: чим займається білоруський Гомсєльмаш, чиї активи націоналізувала Україна

Зіновія Воронович
29 жовтня, 2025 середа
07:44
Війна з Росією Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині

ВАКС націоналізує активи білоруського холдингу "Гомсєльмаш", який відомий в Україні як виробник комбайнів, однак на підконтрольних йому заводах у Білорусі модернізують іранські дрони-камікадзе і ремонтують російську військову техніку

Зміст

27 жовтня 2025 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, яким в дохід держави стягнено корпоративні права білоруського ВАТ "Гомсєльмаш"в ТОВ "Торговий дім "Гомсельмаш-Україна", ТОВ "Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна", ТОВ"ПРОМІНЬ-ЮГ"та майнові права на торгівельні марки.

ВАТ "Гомсєльмаш" є керуючою компанією білоруського холдингу "ГОМСЕЛЬМАШ", який спеціалізується на виробництві сільськогосподарської техніки. За даними Мін'юсту, дочірні компанії холдингу "ГОМСЕЛЬМАШ"залучені до виробництва компонентів для боєприпасів та дронів-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед", які республіка білорусь виготовляє на замовлення підприємств військово-промислового комплексу російської федерації.

Що відомого про активи "Гомсєльмаш" в Україні

Трактори й комбайни Гомсєльмаша були доволі популярними на українському ринку. Але з 2023 року підприємство перебуває під санкціями РНБО. Утім, цю білоруську сільгосптехніку і нині активно купують і продають українські фермери. Однак переважно вживану.

За даними YouControl, ТОВ "Торговий дім "Гомсельмаш-Україна" зареєстроване у Києві у 17 квітня 2014 і досі є діючим. Його основний вид діяльності – оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням. 100% підприємства належить ВАТ "Гомсєльмаш". 

 ТОВ "Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна" зареєстроване у Костянтинівці Миколаївської області, однак наразі підприємство перебуває у стані припинення. Його основним видом діяльності було виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства. 12,86 % належить ВАТ "Гомсєльмаш", а решта 87,14% – Мінському тракторному заводу. Підприємство мало відношення до корпоративної групи "Техноторг" Ігоря та Юрія Калюжних.  

ТОВ "ПРОМІНЬ-ЮГ"зареєстроване в Одесі, а його основним видом діяльності є "Організування інших видів відпочинку та розваг". При цьому 50% частки в статутному капіталі ТОВ "ПРОМІНЬ-ЮГ", належать ВАТ "Гомельський радіозавод", правонаступником якого є ВАТ "Гомсєльмаш". 

Як Гомсєльмаш з сільгоспвиробника став підприємством військової промисловості

ВАТ "Гомсєльмаш" є одним з провідних підприємств республіки Білорусь в галузі сільськогосподарського машинобудування, управляючою компанією холдингу "ГОСМЕЛЬМАШ".  До цього товариства було приєднано збитковий ВАТ "Гомельський радіозавод", яке спеціалізувалося на розробці та виробництві радіоелектронної апаратури для різних галузей промисловості, включаючи оборонний сектор. 

"ВАТ "Гомсєльмаш"через підконтрольне підприємство є залученим до виробництва компонентів для боєприпасів, які республіка Білорусь виготовляє на замовлення російської федерації. Таким чином, діяльність вказаних підприємств полягає у виконанні замовлень, пов`язаних із вдосконаленням, постачанням та ремонтом компонентів військової техніки для потреб збройних сил російської федерації, а отже є сприянням зміцненню та підтримці військового потенціалу держави-агресора у контексті збройної агресії проти України", – йдеться в ухвалі ВАКС.

комбайн Гомсєльмаша

комбайн Гомсєльмаша, фото: Wikipedia

"Гомельський радіозавод виробляє та продає комплекти запасних частин та приладдя до 152-мм гармати-гаубиці Д-20 "Хітін", танкової гармати 2А46М, 130-мм гарматі M-46, 152-мм самохідної гаубиці "Акеція2""Гіацинт-Б". З початком війни в мережах почала з'являтись інформація, що саме на радіозаводі в Гомелі ремонтувалася російська техніка. А після укладання контракту Росії з Іраном про постачання дронів Shahed-136 з'явилася інформація, що на Гомельському радіозаводі можуть "допрацьовувати"іранські безпілотники-камікадзе. А саме їх фарбують в інший колір і наносять інвентарний номер з написом "Герань-2", - повідомляє білоруський сайт Хартія-97

19 січня 2025 року на вебсайті "BELPOL"опубліковано розслідування, в якому йдеться про декілька білоруських державних підприємств, залучених до виробництва компонентів для російських боєприпасів, зокрема для реактивних систем залпового вогню "Град", серед переліку яких ВАТ "Гомсєльмаш". Останнє, за даними розслідувачів, залучене до процесу виробництва деталей для снарядів. В розслідуванні зазначено, що, зокрема ВАТ "Гомсєльмаш"займається фарбуванням, механічною та хімічною обробкою деталей, ВАТ "Гомельський завод лиття і нормалей", що входить до складу холдингу "Гомсєльмаш", виконує гальванічну обробку деталей на замовлення ВАТ "БАЗтьюб".

Окрім того, Гомсєльмашу належить Брянськсельмаш, зареєстрований у РФ і, відповідно, сплачує там податки. З 2014 року Брянськсельмаш налагодив торгівлю на тимчасово окупованих територіях АР Крим та частини Донецької області, а також регулярно надає гуманітарну допомогу учасникам так званої "спеціальної військової операції". 

