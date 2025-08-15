Переговори з РФ можуть бути продуктивними лише після припинення вогню, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що перемовини з росіянами можуть бути продуктивними лише після досягнення припинення вогню
Про це інформує українське МЗС у соцмережі X.
Сибіга підкреслив, що позиція України та партнерів щодо миру є принциповою та чіткою, зокрема, його неможливо визначити без України, а переговори, за його словами, можуть бути продуктивними лише після досягнення припинення вогню.
"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ніхто не хоче миру більше, ніж європейці. Але Росія бачить свою головну мету у веденні війни. Росія воліє будувати нові стіни на нашому шляху до справедливого та міцного миру. Вона хоче запечатати нашу свободу", - зазначив очільник МЗС.
Він наголосив, що трансатлантична єдність демократій сильніша за російський імперіалізм.
"І саме завдяки нашій спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці", - додав Сибіга.
- Президент США Дональд Трамп вважає, що український лідер Володимир Зеленський та диктатор РФ Дональд Трамп досягнуть миру, назвавши тристоронню зустріч важливішою, ніж майбутній саміт на Алясці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.67
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе