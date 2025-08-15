Переговори з РФ можуть бути продуктивними лише після припинення вогню, - Сибіга

Про це інформує українське МЗС у соцмережі X.

Сибіга підкреслив, що позиція України та партнерів щодо миру є принциповою та чіткою, зокрема, його неможливо визначити без України, а переговори, за його словами, можуть бути продуктивними лише після досягнення припинення вогню.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ніхто не хоче миру більше, ніж європейці. Але Росія бачить свою головну мету у веденні війни. Росія воліє будувати нові стіни на нашому шляху до справедливого та міцного миру. Вона хоче запечатати нашу свободу", - зазначив очільник МЗС.

Він наголосив, що трансатлантична єдність демократій сильніша за російський імперіалізм.

"І саме завдяки нашій спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, побудованого на надійній безпеці", - додав Сибіга.