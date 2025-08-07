Перемир'я в повітрі - досить ефемерне явище, - Згурець

Про це в ефірі Еспресо сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Перемир'я в повітрі чи будь-яке перемир'я з противником - річ досить ефемерна. Ми не знаємо умов, але точно розуміємо: домовлятися про перемир'я з ворогом, знаючи його тактики, поведінку на полі бою та за його межами - просто неможливо. Ми вже переконались, що будь-яке перемир'я з противником буде порушене буквально наступного ж дня через його підступні дії", - наголосив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, в теорії можна окремо домовлятися з ворогом про заборону ударів із застосуванням крилатих ракет, безпілотних систем, FPV-дронів. Але на практиці це навряд чи реалістично.

"Ми бачимо, що зараз з російського боку активно застосовуються ударні системи різного типу та з різною дальністю ураження. І так само з українського боку кількість атак зростає, як і їхня ефективність. Лише за останні два тижні ми бачили удари по Криму із застосуванням безпілотників різного призначення.

Також спостерігаємо удари по логістиці противника, зокрема, в районі Ростова, Волгограда, по залізничних шляхах. Наразі зафіксовано щонайменше 13 ударів по російській залізниці, яку ворог використовує для постачання підрозділів на Донецькому та Луганському напрямках. Це - нова сторінка в роботі наших безпілотних систем, які суттєво розширили свої можливості й наразі блокують використання залізниці як ключового логістичного ресурсу для російської оборони", - зазначив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, навіть якщо зараз тимчасово припинити використання безпілотників, накопичення цих систем з обох боків все одно продовжиться. І через певний час, коли перемир'я буде порушене, а це майже гарантовано, ці системи знову будуть застосовані масово.

"Тому наслідки тимчасового перемир'я в повітрі навряд чи суттєво вплинуть на загальну динаміку на фронті. Кумулятивний ефект накопичених безпілотних систем у будь-якому разі проявиться на полі бою", - резюмував Згурець.