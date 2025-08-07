Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Перемир'я в повітрі - досить ефемерне явище, - Згурець
Ексклюзив

Перемир'я в повітрі - досить ефемерне явище, - Згурець

Оксана Ліховід
7 серпня, 2025 четвер
19:24
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Ідея перемир'я в повітрі здається малореалістичною. Досвід показує, що ворог майже миттєво порушує будь-які домовленості

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Перемир'я в повітрі чи будь-яке перемир'я з противником - річ досить ефемерна. Ми не знаємо умов, але точно розуміємо: домовлятися про перемир'я з ворогом, знаючи його тактики, поведінку на полі бою та за його межами - просто неможливо. Ми вже переконались, що будь-яке перемир'я з противником буде порушене буквально наступного ж дня через його підступні дії", - наголосив Згурець. 

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, в теорії можна окремо домовлятися з ворогом про заборону ударів із застосуванням крилатих ракет, безпілотних систем, FPV-дронів. Але на практиці це навряд чи реалістично.

"Ми бачимо, що зараз з російського боку активно застосовуються ударні системи різного типу та з різною дальністю ураження. І так само з українського боку кількість атак зростає, як і їхня ефективність. Лише за останні два тижні ми бачили удари по Криму із застосуванням безпілотників різного призначення.

Також спостерігаємо удари по логістиці противника, зокрема, в районі Ростова, Волгограда, по залізничних шляхах. Наразі зафіксовано щонайменше 13 ударів по російській залізниці, яку ворог використовує для постачання підрозділів на Донецькому та Луганському напрямках. Це - нова сторінка в роботі наших безпілотних систем, які суттєво розширили свої можливості й наразі блокують використання залізниці як ключового логістичного ресурсу для російської оборони", - зазначив Згурець. 

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, навіть якщо зараз тимчасово припинити використання безпілотників, накопичення цих систем з обох боків все одно продовжиться. І через певний час, коли перемир'я буде порушене, а це майже гарантовано, ці системи знову будуть застосовані масово.

"Тому наслідки тимчасового перемир'я в повітрі навряд чи суттєво вплинуть на загальну динаміку на фронті. Кумулятивний ефект накопичених безпілотних систем у будь-якому разі проявиться на полі бою", - резюмував Згурець. 

  • Президент США проведе перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо останній погодиться на зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Сергій Згурець
російська армія
окупанти
безпілотник
Великий ефір Василя Зими
Військові новини
переговори з РФ
оборона та безпека
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
5 серпня, 2025 вiвторок
Виконавець ролі Боби Фетта Моррісон закликав фанатів "Зоряних війн" надіслати листи Lucasfilm, щоб його повернули у фільм
Китай
Автор Дар'я Куркіна
6 серпня, 2025 середа
МЗС Китаю вважає, що врегулювання війни РФ проти України "перебуває на вирішальному етапі"
Автор Валерій Чалий
6 серпня, 2025 середа
Чому Росія саме зараз заявила про вихід ДРСМД
Київ
+22.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.73
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
7 серпня
19:28
Руслан Ротань
"Полісся" — "Пакш": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
19:20
Оновлено
Володимир Зеленський та глава МЗС Румунії Оана Цою
Глава МЗС Румунії Цою вперше прибула до Києва та зустрілася із Зеленським
18:48
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу
18:44
Індійські державні НПЗ призупинили закупівлю російської нафти через тарифи Трампа, - Bloomberg
18:44
РФ поширює фейк, нібито у Раді зареєстрували законопроєкт, який прирівнює допомогу "ухилянтам" до держзради, - ЦПД
18:33
Фінн Вулфгард
Зірка "Дивних див" Фінн Вулфгард розповів, що щомісяця робить пожертви Україні через United24
18:20
Трамп проведе перемовини з Путіним лише за умови, якщо той погодиться зустрітися з Зеленським, - New York Post
18:07
Говард Лутнік
США очікують $50 млрд доходів щомісяця від запроваджених мит
18:07
Золотий м'яч
Оголошено імена 30 претендентів на "Золотий м'яч - 2025"
18:06
Ексклюзив
Олег Синютка
Нардеп Синютка прокоментував, чи здатен Трамп змусити Путіна припинити війну в Україні
18:03
OPINION
Чим може закінчитися "дружній ультиматум" Америки?
17:51
СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх агентів РФ, які вчинили теракт у Житомирі
17:46
БпАК Chief-1
У липні Міноборони допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів
17:41
трамп путін
Визнання ТОТ російськими на 49 або 99 років та скасування санкцій: польське ЗМІ оприлюднило пропозиції Трампа Путіну для перемир'я в Україні. В ОП відреагували
17:31
Виконавець ролі Супермена Дін Кейн підтримав програму депортації Трампа і став агентом міграційної служби США
17:14
Сергій Кобилаш
Брали участь у здійсненні удару по київській телевежі: російським генералу і полковнику заочно оголосили підозру
17:14
Оновлено
підземне сховище газу
РФ ударила по обʼєкту ГТС на Одещині, який забезпечував постачання американського й азербайджанського газу до України. У ЄС відреагували
17:08
"Маріупольську фігурку бика", зниклу під час вторгнення РФ, внесли до "Десятки найбільш розшукуваних старожитностей" світу
16:50
Військова омбудсманка заявила, що мобілізаційне законодавство в Україні не працює і потребує змін
16:50
путін
В Індії анонсували візит Путіна до країни наприкінці 2025 року
16:47
Ексклюзив
"Орешник" путін
"Орешник" - коштовна і неточна ракета, від неї для РФ більше шкоди, ніж користі, - експерт Їжак
16:34
"Шахтар"
"Панатінаїкос" - "Шахтар": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
16:31
На фото: кадр з фільму "Термінатор"
Джеймс Кемерон заявив, що людству загрожує апокаліпсис у стилі "Термінатора", якщо ШІ використовуватимуть як зброю
16:20
Тайвань приймає першу за 20 років українську парламентську делегацію, що свідчить про зміцнення демократичного альянсу
16:20
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 69 боїв, ЗСУ на Покровському напрямку відбили 22 російські атаки
16:05
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Війну легко почати, але надзвичайно важко завершити
15:49
Оновлено
путін трамп
Путін назвав ОАЕ одним з ймовірних місць для переговорів з Трампом та припустив можливість зустрічі із Зеленським
15:48
Рідкісне перше видання "Гобіта", випадково знайдене під час прибирання будинку, продали за $57,7 тис.
15:30
Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню
15:21
криптовалюта
"Червона лінія": у НБУ виключили використання криптовалюти як платіжного засобу
14:45
Оновлено
Олексій Чернишов
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід, призначений Чернишову
14:29
на фото президент України Володимир Зеленський
"Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв": Зеленський провів нараду
14:18
Гроші спрямують на збір на ППО: київська книгарня приймає російські книжки на макулатуру
14:16
ГУР уразило в окупованому Криму базу ППО, десантний катер і кілька РЛС росіян
14:00
OPINION
Путін намагається втопити Трампа в агресивній ініціативності
13:51
Володимир Зеленський
"Два двосторонні, один тристоронній": Зеленський заявив, що Україна обговорює формати перемовин з РФ на рівні лідерів
13:51
У новому епізоді "Південного парку" показали Трампа, його стосунки з Сатаною та Джей Ді Венса підлабузника
13:32
Оновлено
Поліція затримала чоловіка, який улаштував стрілянину в закладі харчування в Черкасах
13:25
Леонід Пасічник
СБУ оголосила ще одну підозру ватажкові "ЛНР" Пасічнику
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV