"Перші F-16 для ЗСУ вже знищені": російські фейки і маніпуляції за 31 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явились у світі 31 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 31 травня російська пропаганда запустила два фейки
Фейк: Ворожий TG-канал "Скептик" написав: "За інформацією джерел, перші поставлені для ЗСУ винищувачі F-16 вже знищені. Причому літаки навіть не встигли піднятися в повітря".
"Що саме це за джерела – не вказується, але і без того очевидно, що це брехня, оскільки Україна ще не отримала F-16, тому всі повідомлення рашистів про нібито знищені F-16 – не більше ніж вигадка", - наголошує Центр.
Маніпуляція: Новоспечений міністр оборони РФ Білоусов заявив: "Київ із 2022 року отримав понад $278 млрд від західних країн, робиться все для затягування та ескалації конфлікту".
"Очевидна маніпуляція, оскільки Україна отримує західну допомогу для захисту своїх земель та людей від рашистської навали. Єдині, хто ескалують так званий конфлікт – це Росія та її сателіти", - йдеться у повідомленні ЦПД.
- 24 травня стало відомо, що російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію, буцімто президент України нібито відмовився повертати сотні полонених бійців.
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