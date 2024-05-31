"Перші F-16 для ЗСУ вже знищені": російські фейки і маніпуляції за 31 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 31 травня російська пропаганда запустила два фейки

Фейк: Ворожий TG-канал "Скептик" написав: "За інформацією джерел, перші поставлені для ЗСУ винищувачі F-16 вже знищені. Причому літаки навіть не встигли піднятися в повітря".

"Що саме це за джерела – не вказується, але і без того очевидно, що це брехня, оскільки Україна ще не отримала F-16, тому всі повідомлення рашистів про нібито знищені F-16 – не більше ніж вигадка", - наголошує Центр.

Маніпуляція: Новоспечений міністр оборони РФ Білоусов заявив: "Київ із 2022 року отримав понад $278 млрд від західних країн, робиться все для затягування та ескалації конфлікту".

"Очевидна маніпуляція, оскільки Україна отримує західну допомогу для захисту своїх земель та людей від рашистської навали. Єдині, хто ескалують так званий конфлікт – це Росія та її сателіти", - йдеться у повідомленні ЦПД.