Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Перші F-16 для ЗСУ вже знищені": російські фейки і маніпуляції за 31 травня

"Перші F-16 для ЗСУ вже знищені": російські фейки і маніпуляції за 31 травня

31 травня, 2024 п'ятниця
21:21
Війна з Росією F-16

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явились у світі 31 травня

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 31 травня російська пропаганда запустила два фейки

Фейк: Ворожий TG-канал "Скептик" написав: "За інформацією джерел, перші поставлені для ЗСУ винищувачі F-16 вже знищені. Причому літаки навіть не встигли піднятися в повітря".

"Що саме це за джерела – не вказується, але і без того очевидно, що це брехня, оскільки Україна ще не отримала F-16, тому всі повідомлення рашистів про нібито знищені F-16 – не більше ніж вигадка", - наголошує Центр.

Маніпуляція: Новоспечений міністр оборони РФ Білоусов заявив: "Київ із 2022 року отримав понад $278 млрд від західних країн, робиться все для затягування та ескалації конфлікту".

"Очевидна маніпуляція, оскільки Україна отримує західну допомогу для захисту своїх земель та людей від рашистської навали. Єдині, хто ескалують так званий конфлікт – це Росія та її сателіти", - йдеться у повідомленні ЦПД.

  • 24 травня стало відомо, що російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію, буцімто президент України нібито відмовився повертати сотні полонених бійців.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
ЗСУ
фейк
F-16
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
Володимир Зеленський
29 травня, 2024 середа
"Зеленський поза законом, а мобілізація буде з 17 років": російські фейки і маніпуляції за 29 травня
Обстріл Харкова
31 травня, 2024 п'ятниця
РФ уночі завдала подвійного удару по 5-поверхівці в Харкові: є загиблі, серед постраждалих - діти
US Department of Defense
28 травня, 2024 вiвторок
У Defence Express пояснили, чому Україна досі не отримала F-16
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.8
    Продаж 44.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
31 травня
21:41
Ексклюзив
Це початок зламу у війні: ексголова СБУ Наливайченко про надання дозволу Україні використовувати західну зброю по території РФ
21:41
олімпіада 2024
У Франції спіймали чеченця, який планував теракт під час Олімпіади-2024
21:23
Оновлено
ракета Х-59
У КМВА оголосили про відновлення електропостачання після ранкової атаки по столиці
21:14
застосунок Дія
Українці зможуть виправити дані в реєстрі про місце проживання у Дії: запущено бета-тестування
21:11
Аналітика
Сергій Згурець
Дебют модернізованого "Нептуна", дозвіл США на удари по РФ та технології на фронті. Воєнні підсумки тижня
21:04
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
"Не хочемо, щоб НАТО брало участь у цій війні": Туреччина відреагувала на дозвіл союзників України бити по території РФ
20:51
Оновлено
ЗСУ, військові
Від початку доби сталося 70 боєзіткнень, найнапруженіша ситуація - на Покровському напрямку
20:38
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
"Реал" - "Боруссія": Анчелотті розсекретив, кому з воротарів довіриться у фіналі Ліги чемпіонів
20:30
книги
Вартість книжок у 2025 році може зрости на 50%, - видавець Замоцна
20:04
OPINION
Вікторія Сюмар
Щоб відірватися від імперії, маємо не говорити в себе вдома мовою імперії
20:01
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Перезапустити окуповану ЗАЕС технічно неможливо, – Енергоатом
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 828-го дня війни: історичний удар "Нептунів" по Краснодарському краї РФ, обмін полоненими та нові безпекові угоди
19:58
Оновлено
Олаф Шольц
ЗМІ: Німеччина дозволила Україні використовувати передану зброю для ударів по території РФ
19:55
Спроба цензури в Укрінформі: кореспондент, який публічно коментував ситуацію, отримав повістку
19:51
Ексклюзив
Розслідування успішно знищили за допомогою української судової системи: адвокат Титич про закриття однієї зі справ Майдану
19:38
санкції проти Ірану
Рада ЄС ввела санкції проти Ірану через передачу РФ безпілотників для війни проти України
19:24
Світло
Укренерго оприлюднив графіки відключень на 1 червня
19:15
Резерв+
Міноборони повідомило, скільки відсотків людей в "Резерв+" мають статус "у розшуку"
19:07
малюнок, діти
Україна повернула 5 депортованих росіянами дітей-сиріт
18:56
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: стало відомо, хто коментуватиме матчі ЧЄ з футболу
18:53
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
"Не відповідає очікуванням": Китай заявив, що не братиме участі в Саміті миру
18:51
Boeing Starliner
На 1 червня заплановано старт космічного корабля Starliner компанії Boeing. Де стежити онлайн
18:37
відключення електроенергії
Укренерго може повернутися до планових відключень електроенергії: що відомо
18:27
Оновлено
Джо Байден
Блінкен підтвердив, що президент США дозволив Україні бити американською зброєю по території РФ
18:23
Максим Жорін
Не можна воювати наполовину, будь-які "червоні лінії" є абсурдними, - Жорін
18:22
Фонд Говарда Баффета допоможе відновити знищену ударом РФ друкарню в Харкові
18:22
Астрахань
"Ми скрізь": партизани розвідали в/ч росгвардії в Астрахані
18:11
потяги Укрзалізниці
На залізницях ТОТ півдня України РФ запровадила додаткові заходи безпеки через диверсії, - Спротив
18:07
Ексклюзив
Тарифи на електроенергію
Уряд зобов'язав державні компанії постачати населенню електроенергію за новою ціною, - нардеп Кучеренко
18:06
OPINION
Володимир Єрмоленко
Чому bad guys керують good guys
18:04
Ексклюзив
Крим, Ялта
Армагедон для ворога: генерал Маломуж розповів про передумови звільнення Криму
17:53
ІТ Коаліція під керівництвом Естонії та Люксембургу зібрала 58 млн євро
Країни - члени ІТ-коаліції в рамках "Рамштайну" зібрали 58 млн євро для України
17:42
Анатолій Трубін
Українця визнали найдорожчим голкіпером світу
17:36
Радослав Сікорський
Варшава розглядає підготовку військового підрозділу українців у Польщі, - глава МЗС Сікорський
17:31
Ексклюзив
На щастя, є певні обмеження: Defence Express про залізницю, яку побудували росіяни в обхід Кримському мосту
17:24
Снаряди 155 мм калібру
У Чехії підрахували, що на снаряди для України потрібно близько 7-10 млрд євро на рік
17:24
Огляд
Коли "Одне життя" важливе: що подивитися на вихідних
17:21
ЗРК NASAMS
Комплекс Patriot та додаткові €500 млн: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
17:11
Оновлено
лічильник, комуналка
Уряд підвищив тариф на електроенергію
17:10
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченко після невдалого сезону зацікавив європейський топ-клуб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV