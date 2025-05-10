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Ексклюзив

"Перші, хто прибіжить їх рятувати, будуть американці": дипломат Хара про ймовірні наслідки санкцій проти РФ

Віталій Бесараб
10 травня, 2025 субота
10:57
Війна з Росією путін трамп

Директор Центру оборонних стратегій дипломат Олександр Хара вважає, що західні партнери України ніколи не підуть на введення санкцій проти РФ, які можуть повністю зруйнувати російську економіку

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Відверто кажучи, ми навряд чи побачимо пекельні санкції проти Росії, які могли б просто знищити російську економіку. На це є кілька причин. По-перше, американці чи не найперші прибіжать рятувати росіян, щоб вони не обвалились і почали сипатись. Це вже було в 1991 році. По-друге, це залежність наших європейських партнерів від російських енергоносіїв. Вони їх купують у різний спосіб - легітимно й не зовсім. Зокрема, біля Греції й Мальти є два місця, де російську нафту перевантажують на більш легітимні танкери, і потім європейці радо це купують. Оскільки, для них повна відмова від російських енергоносіїв означатиме збільшення цін на споживчі товари, а також додаткове навантаження для економіки", - пояснив Хара.

Дипломат наголосив, що закриття європейських портів для російських суден могло б суттєво вплинути на економіку РФ і навіть Китай та Індія разом не змогли б замістити європейський ринок.

"Тому не слід очікувати на якісь масштабні й руйнівні санкції проти Росії. Утім певні кроки будуть. Зокрема, до прикладу, Велика Британія запровадила санкції проти 100 сірих суден РФ. Це добра річ. Звісно, було б чудово, якби європейці заборонили вхід до власних портів будь-яких суден під російським прапором або тих, які були в портах РФ. Це було б суттєвим ударом, і навряд чи Індія та Китай змогли б замістити європейський ринок", - додав він.

  • 9 травня премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія запроваджує санкції проти 100 нафтових танкерів, які є основною частиною тіньового флоту диктатора Володимира Путіна. Саме ці судна перевезли вантажів на суму понад $24 млрд з початку 2024 року.

 
Теги:
Новини
нафта
санкції проти Росії
США
Велика Британiя
санкції ЄС проти Росії
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