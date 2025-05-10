"Перші, хто прибіжить їх рятувати, будуть американці": дипломат Хара про ймовірні наслідки санкцій проти РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Відверто кажучи, ми навряд чи побачимо пекельні санкції проти Росії, які могли б просто знищити російську економіку. На це є кілька причин. По-перше, американці чи не найперші прибіжать рятувати росіян, щоб вони не обвалились і почали сипатись. Це вже було в 1991 році. По-друге, це залежність наших європейських партнерів від російських енергоносіїв. Вони їх купують у різний спосіб - легітимно й не зовсім. Зокрема, біля Греції й Мальти є два місця, де російську нафту перевантажують на більш легітимні танкери, і потім європейці радо це купують. Оскільки, для них повна відмова від російських енергоносіїв означатиме збільшення цін на споживчі товари, а також додаткове навантаження для економіки", - пояснив Хара.

Дипломат наголосив, що закриття європейських портів для російських суден могло б суттєво вплинути на економіку РФ і навіть Китай та Індія разом не змогли б замістити європейський ринок.

"Тому не слід очікувати на якісь масштабні й руйнівні санкції проти Росії. Утім певні кроки будуть. Зокрема, до прикладу, Велика Британія запровадила санкції проти 100 сірих суден РФ. Це добра річ. Звісно, було б чудово, якби європейці заборонили вхід до власних портів будь-яких суден під російським прапором або тих, які були в портах РФ. Це було б суттєвим ударом, і навряд чи Індія та Китай змогли б замістити європейський ринок", - додав він.

9 травня премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що В елика Британія запроваджує санкції проти 100 нафтових танкерів, які є основною частиною тіньового флоту диктатора Володимира Путіна. Саме ці судна перевезли вантажів на суму понад $24 млрд з початку 2024 року.



