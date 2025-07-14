Перші в історії воєн: академік Горбулін про унікальні українські бойові операції

Про це Еспресо розповів Володимир Горбулін, перший віце-президент Національної академії наук України.

Низку операцій Україна провела першою в історії воєн. Зокрема, збила та знищила 2-кілограмовим дроном 12-тонний гелікоптер; збила й знищила за допомогою морського дрона із зенітною ракетою сучасний літак Су-30 у повітрі; провела глибоко в тилу РФ безпрецедентну операцію “Павутина” з одночасного ураження дронами чотирьох військових аеродромів РФ та знищила понад десяток бойових літаків, серед яких стратегічні носії ядерної зброї.

"Це, звісно, далеко не увесь перелік досягнень Сил оборони, але вони свідчать про високу технологічність та унікальність українських бойових операцій. Деякі з них передбачали одночасну присутність у кількох доменах. Саме Україна стала першою державою у світі, яка розвинула використання безпілотних комплексів до системного застосування у небі, на морі та на землі. А частковий підрив Кримського мосту у червні 2025 року – це опанування ще одного домену – підводного", - зазначив експерт.

За його словами, саме за мультидоменними операціями - одночасними, швидкоплинні та інтенсивними - майбутнє, вони стануть головними характеристиками нової війни. Втім проведення мультидоменної операції на кшталт ізраїльської у червні 2025 року Україні поки не під силу. Тож певним замінником мультидоменних операцій залишаються асиметричні удари: упродовж повномасштабної війни дешеві та масові озброєння України ефективно виснажували дорогі й потужні озброєння РФ.

Горбулін також наголосив, що Україна має одну із найбільш боєздатних та потужних армій на континенті. "Будь-яка гіпотетична війна на європейському театрі військових дій відбуватиметься на землі, а потужну піхоту в Європі має лише Україна. Тобто, прагнення Путіна обезголовити Україну формує майже абсолютне домінування над Європою у стилі Катерини Другої (“жодна гармата в Європі не вистрелить без нашого дозволу”)", - додав він.

Тож надзавдання для України - наблизитися до здатності планувати та проводити не тільки найскладніші асиметричні операції, але й мультидоменні військові кампанії. "Потрібно удосконалити армію у такий спосіб, щоб вести війну одночасно в усіх наявних сферах", - резюмує експерт.