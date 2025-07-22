Пєсков сказав, що потрібно для прямих перемовин між Путіним і Зеленським

Про це він сказав на брифінгу 22 липня, передає ТАСС.

"Сподіваємося, що будуть цього тижня [переговори]. Як тільки будемо готові, зробимо повідомлення щодо термінів", - заявив Пєсков.

За його словами, на перемовинах сторони планують обговорити проєкти меморандумів для мирного врегулювання.

"Тема переговорів досить складна: окрім інших питань, звичайно, треба буде обговорювати ті самі проєкти меморандумів, якими обмінялися під час другого раунду", - сказав речник Путіна.

При цьому він заявив, що не може говорити про перспективи досягнення якихось домовленостей щодо миру.

"Я не став би оцінювати взагалі потенційні терміни [виходу на домовленості про врегулювання]. Це залежить від багатьох факторів, і зараз будь-які прогнози будуть помилковими", - висловився Пєсков.

Він знову повторив традиційний кремлівський наратив про те, що президент України Володимир Зеленський заборонив перемовини з Путіним. За словами Пєскова, ця заборона ще діє.

"Треба багато попрацювати перед тим, як уже в предметному плані говорити про можливість якихось зустрічей на високому та найвищому рівнях", - сказав речник Путіна про перспективи прямих перемовин лідерів країн.