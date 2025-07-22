Пєсков сказав, що потрібно для прямих перемовин між Путіним і Зеленським
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що третій раунд переговорів між делегаціями РФ та України у Стамбулі заплановано на цей тиждень. Про прямі перемовини наразі не йдеться
Про це він сказав на брифінгу 22 липня, передає ТАСС.
"Сподіваємося, що будуть цього тижня [переговори]. Як тільки будемо готові, зробимо повідомлення щодо термінів", - заявив Пєсков.
За його словами, на перемовинах сторони планують обговорити проєкти меморандумів для мирного врегулювання.
"Тема переговорів досить складна: окрім інших питань, звичайно, треба буде обговорювати ті самі проєкти меморандумів, якими обмінялися під час другого раунду", - сказав речник Путіна.
При цьому він заявив, що не може говорити про перспективи досягнення якихось домовленостей щодо миру.
"Я не став би оцінювати взагалі потенційні терміни [виходу на домовленості про врегулювання]. Це залежить від багатьох факторів, і зараз будь-які прогнози будуть помилковими", - висловився Пєсков.
Він знову повторив традиційний кремлівський наратив про те, що президент України Володимир Зеленський заборонив перемовини з Путіним. За словами Пєскова, ця заборона ще діє.
"Треба багато попрацювати перед тим, як уже в предметному плані говорити про можливість якихось зустрічей на високому та найвищому рівнях", - сказав речник Путіна про перспективи прямих перемовин лідерів країн.
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч із російською стороною у Туреччині планується 23 липня.
- Українську делегацію на перемовинах очолить Рустем Умєров.
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