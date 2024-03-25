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Війна з Росією: хроніка
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Під час атаки на Севастополь 24 березня міг бути пошкоджений ще один корабель РФ - "Іван Хурс", - ВМС

25 березня, 2024 понедiлок
14:13
Війна з Росією Розвідувальний корабель ВМС РФ Іван Хурс

Унаслідок атаки України по об'єктах Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, був пошкоджений ще один російський розвідувальний корабель "Іван Хурс"

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, інформацію про пошкодження це одного російського корабля наразі уточнюють.

"Є така підозра, що, скоріш за все, він (Іван Хурс - ред.) теж отримав пошкодження. Як тільки ми зберемо всю інформацію з різноманітних джерел і верифікуємо, тоді зможемо нею оперувати як фактом", - зауважив Плетенчук.

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", у розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс" потрапили одразу дві ракети. 

Також цю інформацію підтверджують джерела російського видання ASTRA.

"Пошкоджено в/ч на вулиці Руднєва, БДК "Азов" та "Ямал" та розвідувальний корабель "Іван Хурс". За даними джерел ASTRA, у "Івана Хурса" влучили одразу 2 ракети. Про постраждалих невідомо", – пише росЗМІ.

  • Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури.
  • У Головному управлінні розвідки України назвали критичним характер пошкоджень ураженого великого десантного корабля РФ "Ямал".
Теги:
Росія
Крим
корабель
ЗСУ
ВМСУ
новини Севастополя
Чорноморський флот Росії
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