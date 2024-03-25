Під час атаки на Севастополь 24 березня міг бути пошкоджений ще один корабель РФ - "Іван Хурс", - ВМС
Унаслідок атаки України по об'єктах Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, був пошкоджений ще один російський розвідувальний корабель "Іван Хурс"
Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".
За його словами, інформацію про пошкодження це одного російського корабля наразі уточнюють.
"Є така підозра, що, скоріш за все, він (Іван Хурс - ред.) теж отримав пошкодження. Як тільки ми зберемо всю інформацію з різноманітних джерел і верифікуємо, тоді зможемо нею оперувати як фактом", - зауважив Плетенчук.
За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", у розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс" потрапили одразу дві ракети.
Також цю інформацію підтверджують джерела російського видання ASTRA.
"Пошкоджено в/ч на вулиці Руднєва, БДК "Азов" та "Ямал" та розвідувальний корабель "Іван Хурс". За даними джерел ASTRA, у "Івана Хурса" влучили одразу 2 ракети. Про постраждалих невідомо", – пише росЗМІ.
- Увечері 23 березня росіяни заявили про нібито роботу ППО у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Росіяни також кажуть про пошкодження транспортної інфраструктури.
- У Головному управлінні розвідки України назвали критичним характер пошкоджень ураженого великого десантного корабля РФ "Ямал".
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