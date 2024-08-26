Під час масованого російського обстрілу Сили оборони збили 201 ворожу ціль: які ракети та БПЛА випустила РФ по Україні

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

У ніч на понеділок 26 серпня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема, по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Олещук звітував, що усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БПЛА:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – РФ.;

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Воронезької областей – РФ та з Криму;

77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

28 крилатих ракет "Калібр" із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – РФ.;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

109 ударних БпЛА "Shahed-131/136" – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ., Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БПЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Крім того, кілька одиниць БПЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з Білоруссю, зазначив командувач Повітряних сил.