Під час масованого російського обстрілу Сили оборони збили 201 ворожу ціль: які ракети та БПЛА випустила РФ по Україні
У ніч на понеділок 26 серпня Сили оборони України збили 201 ворожу повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БПЛА, якими РФ атакувала Україну
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
У ніч на понеділок 26 серпня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема, по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.
Олещук звітував, що усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БПЛА:
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – РФ.;
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Воронезької областей – РФ та з Криму;
- 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
- 28 крилатих ракет "Калібр" із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – РФ.;
- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;
- 109 ударних БпЛА "Shahed-131/136" – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ., Чауда – Крим.
До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БПЛА:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 1 крилату ракету Х-22;
- 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Крім того, кілька одиниць БПЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з Білоруссю, зазначив командувач Повітряних сил.
- Президент Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку після масованої атаки РФ. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
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