Під час нічної атаки на Київ постраждало помешкання співробітниці Еспресо

Про це повідомляє Еспресо.

Анастасія Караповська на час атаки була вдома. На щастя, вона не постраждала.

фото: Анастасія Караповська

Ракета влучила в сусідній будинок, а в 14-поверхівці, де мешкає Анастасія, вибуховою хвилею потрощило балкони й вікна.

фото: Анастасія Караповська

У квартирі нашої колеги вирвані вхідні двері, розтрощені скляні міжкімнатні та посипалася штукатурка.

фото: Анастасія Караповська

З деяких квартир у цьому будинку рятувальникам довелося визволяти людей, оскільки через вибухову хвилю вхідні двері в будівлю виявилися заблокованими.

фото: Анастасія Караповська

фото: Анастасія Караповська