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Під час нічної атаки на Київ постраждало помешкання співробітниці Еспресо

Олена Будько
31 липня, 2025 четвер
21:40
Війна з Росією

Під час комбінованої атаки Росії в ніч проти 31 липня в Солом'янському районі Києва постраждало помешкання гостьової редакторки Еспресо Анастасії Караповської

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.

Анастасія Караповська на час атаки була вдома. На щастя, вона не постраждала. 

фото: Анастасія Караповська

 

Ракета влучила в сусідній будинок, а в 14-поверхівці, де мешкає Анастасія, вибуховою хвилею потрощило балкони й вікна. 

фото: Анастасія Караповська

 

У квартирі нашої колеги вирвані вхідні двері, розтрощені скляні міжкімнатні та посипалася штукатурка. 

фото: Анастасія Караповська

 

З деяких квартир у цьому будинку рятувальникам довелося визволяти людей, оскільки через вибухову хвилю вхідні двері в будівлю виявилися заблокованими. 

фото: Анастасія Караповська

фото: Анастасія Караповська

 

  • Російська армія в ніч на 31 липня атакувала Україну ракетами й "шахедами". У Києві внаслідок обстрілу загинули 15 людей, понад 140 постраждалих. Увечері 31 липня рятувальні роботи все ще тривали. 
  • Серед загиблих унаслідок удару РФ - 6-річний каратист Матвій Марченко, а також патрульна поліцейська Лілія Степанчук. 1 серпня у Києві оголосили День жалоби
Теги:
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новини Києва
еспресо
ракетний удар
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