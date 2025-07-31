Під час нічної атаки на Київ постраждало помешкання співробітниці Еспресо
Під час комбінованої атаки Росії в ніч проти 31 липня в Солом'янському районі Києва постраждало помешкання гостьової редакторки Еспресо Анастасії Караповської
Про це повідомляє Еспресо.
Анастасія Караповська на час атаки була вдома. На щастя, вона не постраждала.
фото: Анастасія Караповська
Ракета влучила в сусідній будинок, а в 14-поверхівці, де мешкає Анастасія, вибуховою хвилею потрощило балкони й вікна.
фото: Анастасія Караповська
У квартирі нашої колеги вирвані вхідні двері, розтрощені скляні міжкімнатні та посипалася штукатурка.
фото: Анастасія Караповська
З деяких квартир у цьому будинку рятувальникам довелося визволяти людей, оскільки через вибухову хвилю вхідні двері в будівлю виявилися заблокованими.
фото: Анастасія Караповська
фото: Анастасія Караповська
- Російська армія в ніч на 31 липня атакувала Україну ракетами й "шахедами". У Києві внаслідок обстрілу загинули 15 людей, понад 140 постраждалих. Увечері 31 липня рятувальні роботи все ще тривали.
- Серед загиблих унаслідок удару РФ - 6-річний каратист Матвій Марченко, а також патрульна поліцейська Лілія Степанчук. 1 серпня у Києві оголосили День жалоби
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