"Під загрозою опиняться кордони НАТО": генерал Кларк закликав конгрес США ухвалити допомогу Україні
Генерал армії США у відставці Веслі Кларк заявив, що війна в Україні перебуває в "дуже небезпечній стадії" та закликав конгрес ухвалити допомогу нашій державі
Про це пише "Голос Америки".
Кларк припускає, що під загрозою можуть опинитися не лише Харків і Київ, але і кордони НАТО.
"Якщо ми ухвалимо законопроєкт про допомогу і будемо поводитися з Україною в умовах кризи так само, як ми поводилися з Ізраїлем у 1973 році, коли ми фактично забрали зброю у наших власних сил у Німеччині та доставили її до Ізраїлю, якби ми ставилися до України таким чином і доставили необхідну зброю в необхідні місця, ми могли б стабілізувати ситуацію там, де ми зараз є", - сказав він.
За його словами, війна в Україні зараз перебуває у четвертій стадії - коли українцям потрібно вийти з позиційної війни. Але для того, щоб вести мобільну війну, їм потрібно більше зброї.
"Це здебільшого горбиста, лісиста та відкрита місцевість. Є кілька річкових ліній, які треба подолати, але найскладніша місцевість там, де зараз точаться бої", - каже генерал Веслі Кларк.
- Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала відхід Сил оборони з Авдіївки та назвала його "стратегічним" - задля збереження артилерії та снарядів.
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