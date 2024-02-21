"Під загрозою опиняться кордони НАТО": генерал Кларк закликав конгрес США ухвалити допомогу Україні

Про це пише "Голос Америки".

Кларк припускає, що під загрозою можуть опинитися не лише Харків і Київ, але і кордони НАТО.

"Якщо ми ухвалимо законопроєкт про допомогу і будемо поводитися з Україною в умовах кризи так само, як ми поводилися з Ізраїлем у 1973 році, коли ми фактично забрали зброю у наших власних сил у Німеччині та доставили її до Ізраїлю, якби ми ставилися до України таким чином і доставили необхідну зброю в необхідні місця, ми могли б стабілізувати ситуацію там, де ми зараз є", - сказав він.

За його словами, війна в Україні зараз перебуває у четвертій стадії - коли українцям потрібно вийти з позиційної війни. Але для того, щоб вести мобільну війну, їм потрібно більше зброї.

"Це здебільшого горбиста, лісиста та відкрита місцевість. Є кілька річкових ліній, які треба подолати, але найскладніша місцевість там, де зараз точаться бої", - каже генерал Веслі Кларк.