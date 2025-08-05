Підготовка воїнів, фінансування та закупівлі, контракт від 18 років, нагороди: Зеленський провів Ставку та наради з військовим командуванням

Про це він повідомив у телеграм.

Глава держави зазначив, що в навчальних центрах вже відчутно покращилась підготовка, однак наголосив на необхідності посилення бойового, психологічного та мотиваційного компонентів, із урахуванням реального бойового досвіду війни.

За словами Зеленського, він доручив суттєво збільшити пряме фінансування бригад на закупівлю дронів. Також йдеться про спрощення процедур і можливість самостійного придбання військовими необхідних пікапів.

Окремо обговорили програму контрактів 18–24, яку планується розширити. Зокрема, розглядається питання збільшення віку та інших умов, за яких може бути укладений такий контракт.

Ще одне з порушених питань — затягування процесу вручення державних нагород. Президент наголосив на потребі скорочення бюрократичних процедур та цифровізації цього напрямку.

Зеленський повідомив, що доручив представити конкретні шляхи реалізації рішень до понеділка, 11 серпня. Очікуються доповіді від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генштабу та Офісу Президента.