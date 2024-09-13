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Головна Війна з Росією Підпалював об’єкти залізниці й наводив ракети на Чернігів: 44-річному чоловікові загрожує довічне ув'язнення

Підпалював об’єкти залізниці й наводив ракети на Чернігів: 44-річному чоловікові загрожує довічне ув'язнення

Ксенія Золотова
13 вересня, 2024 п'ятниця
10:18
Війна з Росією

Служба безпеки затримала агента ФСБ РФ, який коригував ракетні удари по Чернігову та готував серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці

Зміст

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Пріоритетними цілями ворожих обстрілів були пункти базування українських військ, які залучені до захисту північних рубежів України. За наявними даними, для здійснення вогневого ураження окупанти планували використати авіаційні ракети Х-59.

Також СБУ встановила, що російська спецслужба намагалася розвідати локації підприємств, які виконують державне оборонне замовлення.

Для виконання цих завдань ФСБ дистанційно завербувала 44-річного працівника місцевого заводу. У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свої антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах.

За інструкцією окупантів фігурант об’їжджав місцевість, де приховано фіксував розташування Сил оборони.

Отримані відомості він месенджером пересилав своєму російському куратору через спеціально створений чат-бот, який адмініструє ФСБ.

Крім того, агент "полював" на релейні шафи залізничного сполучення в регіоні.

Задокументовано як фігурант за допомогою легкозаймистої суміші підпалив технологічне обладнання біля магістральної колії.

Співробітники СБУ затримали російського агента, коли він готувався до вчинення нових підпалів на залізниці.

Під час обшуків у помешканні затриманого та його родичів вилучено 8 бойових гранат, набої різного калібру і телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪ ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Теги:
Україна
Росія
СБУ
російська армія
Чернігів
ФСБ
державна зрада
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