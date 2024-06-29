Підтримка України тепер не залежить від президентських виборів у США, - Піонтковський

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"У США відбулася концептуальна революція, яку здійснило рейганівське крило Республіканської партії. Три видатні його лідери - голови комітетів з оборони, закордонних справ і розвідки Майкл Маккол, Майк Роджерс і Майк Тернер, по-перше, подолали спротив трампістів у законі про допомогу Україні. Щобільше – вони критикують адміністрацію Байдена за недостатню підтримку України. Це серйозний удар по путінській агентурі у Вашингтоні", - вважає Піонтковський.

Політолог вважає, що результат президентських виборів у США не вплине на підтримку України.



"Підтримка України тепер взагалі не залежить від президентських виборів. Через цю революцію в обох палатах Конгресу сформувалася двопартійна проукраїнська більшість. За результатами останніх голосувань ми бачимо, що в Сенаті це 80 проти 20 сенаторів (50 демократів і 30 республіканців), і в Палаті представників - 370 проти 60. І ця більшість не зміниться", - додав він.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.

Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Водночас він запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому.