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Підтверджено ураження українськими БПЛА російських винищувачів у Краснодарському краї: супутникові знімки

24 травня, 2024 п'ятниця
16:08
Війна з Росією Підтверджено ураження українськими БПЛА російських винищувачів у Краснодарському краї

У неділю, 19 травня, українські дрони атакували російські винищувачі Су-27 та Су-34 на військовому аеродромі "Кущевськ" у Краснодарському краї. "Схеми" оприлюднили свіжі супутникові знімки, на які підтверджують їхнє ураження

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Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту "Схеми" (Радіо Свобода). 
 
Зазначається, що пошкодження російських літаків типу СУ, які у ніч на 19 травня знаходилися на території аеродрому "Кущевськ" у Краснодарському краї Росії, зафіксував супутник Planet Labs.
 
Згідно з отриманими супутниковими знімками, які проаналізував авіаексперт Анатолій Храпчинський, українські безпілотники пошкодили щонайменше два російських винищувачі, Су-27 та Су-34.

"Ми бачимо що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому. Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював своє положення з 11 травня і знаходиться поряд з ушкодженим Су-27", - заявив він.
 
За його словами, аеродром "Кущевськ" – це навчальна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища, де РФ готувала майбутніх льотчиків. Однак наразі Росія використовує його для атак на українські позиції. 
 
На знімках також видно, що після ударів українських дронів, більшу частину російських винищувачів прибрали з цього аеродрому. 

Підтверджено ураження українськими БПЛА російських винищувачів у Краснодарському краї

Фото: Програма журналістських розслідувань "Схеми"

  • Уночі 19 травня росіяни заявили про атаку безпілотників та ракет по декількох регіонах РФ. Українські дрони атакували військовий аеродром "Кущевськ" та Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу у Ленінградській області.

Теги:
Україна
Росія
безпілотник
Військові новини
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