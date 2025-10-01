"Піратський конвой": Андрющенко показав воєнні катери РФ, які проводять судна з українським зерном під Кримським мостом
Російські воєнні катери проводять судна з викраденим українським зерном та вугіллям під Керченським мостом
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
"Російський піратський конвой. Так в супроводі російських воєнних катерів проводять під Керчеським мостом судна з викраденим зерном та вугіллям", – написав він.
Андрющенко пояснив, що таким чином РФ охороняє українське зерно й вугілля від можливого затоплення.
"Це виглядає саме так. Вперше це нам вдалось зафільмувати. В теку доказів мародерства та воєнних злочинів РФ", – додав керівник Центру.
Станом на серпень 2025 року росіяни з 2022 року вивезли з України 15 млн тонн зерна. Лише цьогоріч окупанти планують зібрати на Луганщині близько 1 млн тонн зерна, переважно пшениці.
- Біла Церква
