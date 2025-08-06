Росіяни з 2022 року вивезли з України 15 млн тонн зерна

Про це повідомляє Reuters.

Україна вважає, що все зерно, вироблене в чотирьох областях та Криму, анексованому Росією у 2014 році, було вкрадено Москвою, і планує попросити своїх західних союзників запровадити санкції проти його імпортерів.

Українські розвідники стверджують, що українську пшеницю змішують з російською в портах Чорного моря та відправляють на експорт.

"Враховуючи цей сезон, ми оцінюємо, що Росія вкрала 15 млн тонн українського зерна з початку повномасштабної війни", – заявив Reuters заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.

Зазначається, що Україна вже закликала Європейський Союз запровадити санкції проти Бангладеш через закупівлі пшениці, яка, за її словами, надходила з окупованих регіонів, але ЄС цього не зробив.

Європейська комісія не відповіла на запит Reuters про коментар.

Водночас трейдери повідомили журналістам, що неможливо відстежити походження пшениці після її змішування.

Російські чиновники не коментували правовий статус зерна, зібраного на окупованих територіях. Офіційне статистичне агентство Росії, а також провідні консалтингові компанії не включають врожаї окупованих регіонів до своїх звітів, хоча міністерство сільського господарства це робить, що створює деякі розбіжності щодо їхнього статусу, зазначає агентство.