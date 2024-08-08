Після невдач ворог скаженіє й починає бити по населених пунктах: 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого про ситуацію на Куп'янському напрямку
Начальниця служби зв'язків з громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига зазначила, що на Куп'янському напрямку ворог намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"На Куп'янському напрямку ситуація тривалий час контрольована, але складна. Ворог постійно проводить штурмові дії, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших підрозділів, але це йому не вдається. А коли йому це не вдається, тоді спостерігаємо емоційні дії з боку росіян. Тобто ворог починає бити по населених пунктах за Осколом. Потерпають Петропавлівка, Синьківка, Куп'янськ та навколишні села. Росіяни б'ють КАБами та артилерією", - зауважила Замрига.
Начальниця служби зв'язків з громадськістю 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого також додала, що бригадою було знищено ворожий "Град" на Куп'янському напрямку.
"Нещодавно працювала ворожа БМ-21 "Град" по наших позиціях. Наша аеророзвідка вчасно її виявила, і оператори FPV-дронів знищили ворожий "Град". Це дуже важка, складна й небезпечна робота багатьох підрозділів", - наголосила Замрига.
- За минулу добу 7 серпня на фронті відбулося 96 бойових зіткнень. Росіяни атакували на 11 напрямках, найактивніше - на Покровському.
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