Після невдач ворог скаженіє й починає бити по населених пунктах: 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого про ситуацію на Куп'янському напрямку

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"На Куп'янському напрямку ситуація тривалий час контрольована, але складна. Ворог постійно проводить штурмові дії, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших підрозділів, але це йому не вдається. А коли йому це не вдається, тоді спостерігаємо емоційні дії з боку росіян. Тобто ворог починає бити по населених пунктах за Осколом. Потерпають Петропавлівка, Синьківка, Куп'янськ та навколишні села. Росіяни б'ють КАБами та артилерією", - зауважила Замрига.

Начальниця служби зв'язків з громадськістю 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого також додала, що бригадою було знищено ворожий "Град" на Куп'янському напрямку.

"Нещодавно працювала ворожа БМ-21 "Град" по наших позиціях. Наша аеророзвідка вчасно її виявила, і оператори FPV-дронів знищили ворожий "Град". Це дуже важка, складна й небезпечна робота багатьох підрозділів", - наголосила Замрига.

За минулу добу 7 серпня на фронті відбулося 96 бойових зіткнень. Росіяни атакували на 11 напрямках, найактивніше - на Покровському.









