Після полону здивувало те, що Київ бомблять донині, - журналіст Хилюк

Про це в інтервʼю Еспресо розповів журналіст Дмитро Хилюк, який 3,5 роки провів у російському полоні.

"Коли нас повернули з полону, то в принципі, мабуть, нічого не здивувало в Україні, тому що ми розуміли: раз ми три роки в полоні, значить, війна йде в якомусь в’ялому режимі, та сама ООС, тільки в більших масштабах, – окопалася одна сторона, окопалася друга сторона. Ми усвідомлювали, що 3,5 роки якихось грандіозних битв, де гинуть тисячі людей на день, - цього не може бути. У принципі, так і виявилося. А що здивувало – це безпілотники, вся ця історія з літальними апаратами й те, що бомблять донині Київ, це для мене була новина, я не знав, на початку війни такого ще не було в перші дні", - розповів Хилюк.

Журналіст також розповів, що про Курську операцію вони дізнались, коли до них в камеру поселили молодого українського нацгвардійця. Вони майже цілий місяць розмовляли на тему головної мети такої операції ЗСУ.

"Про Курську операцію знав. До нас у камеру поселили нацгвардійця, хлопця молодого, 25 років йому. Він потрапив у полон в кінці жовтня минулого року, 2024-го, він був у загонах, які стріляють по дронах, у мобільних групах. Він розповідав про ці "шахеди", але якось так розповідав, що я думав, що це якісь невеличкі дрони підлітають, якась граната з них падає на голови. Він якось не розповів, що це великі безпілотні апарати, які бомблять Київ, на інші міста падає вибухівка. А стосовно Курська він теж розповідав, казав, що наші пішли на Курськ, але не сказав про те, яка мета, - він не знав. І на цілий місяць у нас було вечорами розмов, для чого наші пішли на Курськ – чи це політична, чи дипломатична історія, чи політико-дипломатична, чи військова, для чого це було зроблено – чи тактичні були задуми, чи політичні. Це для нас був предмет для розмов", - підсумував він.