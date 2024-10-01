Після просування росіяни одразу зводять за собою фортифікації, - заступник командира артдивізіону бригади "Спартан"
Станіслав Соколовський, заступник командира артилерійського дивізіону бригади "Спартан" із Харківського напрямку розповів про переваги ворога та дії на фронті
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Ворог окопується завжди, вони, коли, на жаль, просуваються, інші підрозділи заходять за ними та відразу вони на будь-якому напрямку - на Запоріжжі, на Донеччині, на Харківщині - одразу зводять за собою фортифікаційні споруди для того, якщо будуть контрнаступальні дії від наших підрозділів, у них вже були хоч якісь оборонні лінії, щоб нас стримувати. Тому це не новина, вони завжди таке проводять, і ми за цим спостерігаємо, стежимо, розвідуємо і виявляємо їхні укріпрайони, вогневі точки, засоби ОВТ і таке інше", - розповів він.
Станіслав Соколовський також розповів про перевагу ворога у боєприпасах.
"Паритет у ворога є у тому, що у них працюють певні заводи з виготовлення боєприпасів, тому в них завжди буде, напевно, такий паритет, поки ми не налагодимо певний ресурс для того, щоб забезпечувати всі підрозділи. У нас доволі складно, тому що ворог виявляє наші місця, де ми можемо виготовляти це, налагодити це і зберігати це. Але вони працюють не так, як ми, ми працюємо дуже прицільно та добре, ми проводимо ретельну розвідку БПЛА і знищуємо або пошкоджуємо зброю для того, щоб вони її не використовували. Якщо це пошкоджена гаубиця або міномет, це вже добре, тому що аби полагодити певну зброю, ствол, потрібен час і матеріали. Ремонтних заводів у ворога менше, ніж для виготовлення боєприпасів, тому виведення з ладу певних видів озброєння дуже нам на користь. Наші контрбатарейні дії працюють завжди, 152 калібр, або 155, ми дуже вчасно реагуємо на дії ворога і проводимо контрбатарейні дії", - зазначив військовий.
- З початку доби, 1 жовтня, на фронті відбулось 74 бойових зіткнень, російські терористи найактивніше наступають на Покровському, Курахівському, Куп’янському та Лиманському напрямках.
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