Після просування росіяни одразу зводять за собою фортифікації, - заступник командира артдивізіону бригади "Спартан"

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Ворог окопується завжди, вони, коли, на жаль, просуваються, інші підрозділи заходять за ними та відразу вони на будь-якому напрямку - на Запоріжжі, на Донеччині, на Харківщині - одразу зводять за собою фортифікаційні споруди для того, якщо будуть контрнаступальні дії від наших підрозділів, у них вже були хоч якісь оборонні лінії, щоб нас стримувати. Тому це не новина, вони завжди таке проводять, і ми за цим спостерігаємо, стежимо, розвідуємо і виявляємо їхні укріпрайони, вогневі точки, засоби ОВТ і таке інше", - розповів він.

Станіслав Соколовський також розповів про перевагу ворога у боєприпасах.

"Паритет у ворога є у тому, що у них працюють певні заводи з виготовлення боєприпасів, тому в них завжди буде, напевно, такий паритет, поки ми не налагодимо певний ресурс для того, щоб забезпечувати всі підрозділи. У нас доволі складно, тому що ворог виявляє наші місця, де ми можемо виготовляти це, налагодити це і зберігати це. Але вони працюють не так, як ми, ми працюємо дуже прицільно та добре, ми проводимо ретельну розвідку БПЛА і знищуємо або пошкоджуємо зброю для того, щоб вони її не використовували. Якщо це пошкоджена гаубиця або міномет, це вже добре, тому що аби полагодити певну зброю, ствол, потрібен час і матеріали. Ремонтних заводів у ворога менше, ніж для виготовлення боєприпасів, тому виведення з ладу певних видів озброєння дуже нам на користь. Наші контрбатарейні дії працюють завжди, 152 калібр, або 155, ми дуже вчасно реагуємо на дії ворога і проводимо контрбатарейні дії", - зазначив військовий.