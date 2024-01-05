Після ударів по Євпаторії стало зрозуміло, що система російської ППО - друшлаг, - Гуменюк
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що військові виявили слабкі сторони ППО РФ
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ми розуміємо, що система протиповітряної оборони зокрема Кримського півострова, якою вони так пишалися, яку вони так урочисто розгортали, поступово згортається тому, що має друшлаговий вибір - там дірка, там дірка і доводиться перештопувати", - пояснила військова.
Водночас Гуменюк наголосила, що бойова робота на півострові не припиняється.
"Вона фактично відбувається онлайн. І, дійсно навіть в ці моменти коли ми з вами розмовляємо триває бойова робота, відстеження, відпрацювання, протидія і партизанський рух. Все це в комплексі призведе до того, що найвища активність, як і було анонсовано верховним головнокомандувачем буде зосереджена навколо Криму", - додала вона.
Що передувало
4 січня в тимчасово окупованому Криму повідомили про вибухи в Севастополі та Євпаторії. У ЗСУ підтвердили прильоти, міноборони РФ написали про збиття 10 ракет.
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що в місті нібито працювала російська протиповітряна оборона і "збито кілька цілей" та зафіксовано падіння осколків.
Атаку на тимчасово окупований Крим та влучання у військові об'єкти опосередковано підтвердив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Він відзначив, що 2 січня міністерство брехні РФ відзвітувало про ураження російськими ракетами "бункера із заступником Головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ".
"Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4 січня і вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", - наголосив генерал.
Також агенти партизанського руху "Атеш" провели дорозвідку військової частини зв'язку поблизу Євпаторії, по якій було завдано ракетний удар.
"Агенти повідомляють таку інформацію: було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова. Мінус РЛС", - йдеться у повідомленні.
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