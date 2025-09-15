Після удару по Кабміну партнери мають зрозуміти, що наступними можуть бути урядові будівлі Польщі та Румунії, - Федієнко

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Єдиним законодавчим органом в Україні згідно з Конституцією є парламент. У разі його ураження та відсутності депутатів країна залишиться без законодавчого органу і юридичних механізмів для ухвалення будь-яких змін до законодавства", - пояснив Федієнко.

За словами народного депутата, не існує юридичного механізму дистанційної роботи парламенту. Це чітко визначено в Конституції, де прописано, як і де мають ухвалюватися законодавчі рішення. Це також регламентовано відповідними законами, Регламентом Верховної Ради та Законом про статус народного депутата.

"Багато депутатів переймаються цією ситуацією, побоюються приходити до зали через загрозу ракетного удару або іншого ураження. Але ми - такі ж самі солдати, тільки на законодавчому фронті. Ми повинні ухвалювати закони. Я розумію всю небезпеку й ризики, але це моя робота, мій обов'язок - бути в парламенті та приймати закони, особливо ті, яких потребують ЗСУ", - зазначив Федієнко.

Член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки також додав, що партнери допомагають Україні з посиленням протиповітряної оборони.

"Але після ракетного удару росіян по будівлі Кабміну у партнерів має з'явитися усвідомлення, що подібні удари можуть бути здійснені й по урядових будівлях Польщі чи Румунії - це лише питання часу. Тому потрібно посилювати нашу ППО та покращувати взаємодію у сфері повітряного захисту

Наше завдання - максимально зменшити ризик уражень з повітря як на нашій території, так і на територіях сусідніх країн", - наголосив Федієнко.