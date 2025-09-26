Питання деокупації Криму є ключовим для завершення війни, - нардеп Чийгоз
Багато західних політиків розуміють, що питання деокупації всіх територій України, зокрема, Криму, є ключовими для завершення війни
Про це в етері Еспресо заявив народний депутат Ахтем Чийгоз.
"Ми всі бачили окремі зустрічі президента Туреччини Ердогана й Дональда Трампа. Це для нас дуже важливо. Також була ще одна зустріч у США, де одним столом зібрались представники мусульманських держав, на чолі були знову ж Ердоган й Трамп. Тому, дуже багато уваги було приділено цим зустрічам. Для нас особливо це важливо, оскільки, ми саме через Ердогана намагаємось донести до Трампа питання повʼязані з війною, а особливо з Кримом. Сьогодні багато з тих чиновників, з якими ми проводили зустріч, розуміють, що торгувати територіями України не вихід із цієї війни. Крим стоїть на порядку денному і ми далі будемо працювати для того, щоб питання деокупації Криму залишалось ключовим для завершення цієї війни", - розповів Чийгоз.
Народний депутат наголосив, що Україна не повинна відмовлятись від власної позиції з завершення війни - деокупація всіх українських територій.
"В Росії й же не все так просто. Трамп це розуміє і відчуває. Він знає, що той пафос, який видає Путін, більше схожий на блеф. Тому, як би нам важко не було, потрібно витримувати позицію з завершення війни з відновленням територіальної цілісності України", - додав він.
- У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в середу, 24 вересня, відбувся пʼятий саміт Міжнародної Кримської платформи. У заході взяли участь понад 60 учасників, зокрема 19 глав держав та урядів, міністри та високі представники 34 країн з усіх континентів та 7 міжнародних організацій
