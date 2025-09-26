Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Питання деокупації Криму є ключовим для завершення війни, - нардеп Чийгоз
Ексклюзив

Питання деокупації Криму є ключовим для завершення війни, - нардеп Чийгоз

Віталій Бесараб
26 вересня, 2025 п'ятниця
18:37
Війна з Росією Над львівською ратушею підняли прапор кримськотатарського народу

Багато західних політиків розуміють, що питання деокупації всіх територій України, зокрема, Криму, є ключовими для завершення війни

Зміст

Про це в етері Еспресо заявив народний депутат Ахтем Чийгоз.

"Ми всі бачили окремі зустрічі президента Туреччини Ердогана й Дональда Трампа. Це для нас дуже важливо. Також була ще одна зустріч у США, де одним столом зібрались представники мусульманських держав, на чолі були знову ж Ердоган й Трамп. Тому, дуже багато уваги було приділено цим зустрічам. Для нас особливо це важливо, оскільки, ми саме через Ердогана намагаємось донести до Трампа питання повʼязані з війною, а особливо з Кримом. Сьогодні багато з тих чиновників, з якими ми проводили зустріч, розуміють, що торгувати територіями України не вихід із цієї війни. Крим стоїть на порядку денному і ми далі будемо працювати для того, щоб питання деокупації Криму залишалось ключовим для завершення цієї війни", - розповів Чийгоз.

Народний депутат наголосив, що Україна не повинна відмовлятись від власної позиції з завершення війни - деокупація всіх українських територій.

"В Росії й же не все так просто. Трамп це розуміє і відчуває. Він знає, що той пафос, який видає Путін, більше схожий на блеф. Тому, як би нам важко не було, потрібно витримувати позицію з завершення війни з відновленням територіальної цілісності України", - додав він.

  • У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в середу, 24 вересня, відбувся пʼятий саміт Міжнародної Кримської платформи. У заході взяли участь понад 60 учасників, зокрема 19 глав держав та урядів, міністри та високі представники 34 країн з усіх континентів та 7 міжнародних організацій
     
Теги:
Світ
Україна
Росія
ООН
Крим
Анексія Криму
окупанти
Дональд Трамп
США
деокупація України
Читайте також:
Автор Борислав Береза
25 вересня, 2025 четвер
The Economist робить висновки про рівень української влади
Рефат Чубаров
Автор Оксана Ліховід
26 вересня, 2025 п'ятниця
У Криму розгортається істерія через оцінки економічного стану РФ, - Чубаров
Літієва руда
Автор Зіновія Воронович
24 вересня, 2025 середа
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
