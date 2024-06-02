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Питання в ресурсах: генерал-лейтенант Романенко пояснив, як можна покращити стратегічну ситуацію на Херсонщині

2 червня, 2024 неділя
11:28
Війна з Росією На фото Збройні Сили України

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко проаналізував важливість утримання плацдарму на лівому березі Дніпра Херсонської області

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я виступав проти й аргументував позицію, пов'язану з тим, що торік ресурс на один напрям контрнаступу було розподілено аж на чотири, тобто два на Запоріжжі й це було віддано воювати генералом Залужним, один на Бахмут - це було віддано генералом Сирським. І в кінці серпня, коли було очевидно, що контрнаступу не відбудеться, захоплювали плацдарми - це, м'яко кажучи, нераціональний підхід, а почали ми контрнаступ два роки тому 4 червня, й розпорошили ці ресурси, як підтвердилось і з погляду і теорії, і практики - це було неефективно. Причому четвертий напрям був своєчасно найбільш перспективний, поки росіяни не залили його водою", - згадує Романенко.

Генерал-лейтенант наголошує, що необхідно було зосереджуватися на одному напрямку, а вже у липні 2022 року переходити до стратегічної оборони, а не битися до осені малими ресурсами і з великими втратами.

"Оскільки все це відбулося, треба виходити вже з інших позицій. Плацдарми захоплені, ворог тисне, ситуація погіршується, треба визначити чи є ресурс підтримувати такі позиції ще місяць-два - питання не стільки в термінах, як у ситуації, яка складається. Тобто чи зможемо ми спільно з союзником, якщо вони нам будуть допомагати, а ми будемо мобілізовувати все більше військ, зупинити просування противника - це по-перше. По-друге, набрати ресурс, щоб уже в цієї осені, наприклад, проводити деокупаційні дії", - розповів колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України" пояснив, що у такому випадку для нас будуть корисні ці плацдарми на лівому березі Дніпра.

Британський військовий експерт Френк Ледвідж заявив про свої сумніви щодо важливості утримування там наших військових. Романенко відповів: "Наразі характеризувати ситуацію - це час чи оцінка тактична, що й робить британський розвідник. Якщо підходити до цього стратегічно, а оцінку остаточно треба робити після того, як зможе відповісти наше військово-політичне керівництво на ті питання, які я сформулював. Тобто питання в ресурсах - достатньо буде зірвати другий етап російського наступу шляхом того, що ми зараз сформуємо систему оборони і якщо навіть після цього зможемо до осени зібрати якісь сили, щоб потім проводити деокупаційні дії, де буде значення всіх плацдармів дуже високим". 

  • Раніше начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук наголошував на значенні тактичного положення Кринок, яке не лише перешкоджає ворожим планам, а й розширює можливості для українських військових дій.
Теги:
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
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