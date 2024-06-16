Планував зняти репортаж під Вугледаром: на Донеччині від атаки БПЛА загинув російський пропагандист Нікіта Цицагі

Про це пише News.ru.

"У Донецькій Народній Республіці загинув військовий кореспондент Нікіта Цицагі, цю інформацію підтвердили в оперативних службах регіону. Уточнюється, що він загинув під час атаки дронів Збройних сил України", - повідомляють у російському ЗМІ.

Зазначається, що це трапилося в районі Микільського монастиря під Вугледаром, звідки росіянин планував зробити репортаж. Інших подробиць того, що сталося, поки що немає.

Цицагі раніше працював у ТАСС, Lenta. ru, "Новая вкладка". Для останнього у 2023 році він створив репортаж із Шебекіно Білгородської області РФ, за що отримав премію "Редколегія".