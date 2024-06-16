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Планував зняти репортаж під Вугледаром: на Донеччині від атаки БПЛА загинув російський пропагандист Нікіта Цицагі

16 червня, 2024 неділя
11:47
Війна з Росією Російський пропагандист Нікіта Цицагі

На території тимчасово окупованої Донеччини внаслідок атаки українського безпілотника загинув російський пропагандистський військкор Нікіта Цицагі

Зміст

Про це пише News.ru.

"У Донецькій Народній Республіці загинув військовий кореспондент Нікіта Цицагі, цю інформацію підтвердили в оперативних службах регіону. Уточнюється, що він загинув під час атаки дронів Збройних сил України", - повідомляють у російському ЗМІ.

Зазначається, що це трапилося в районі Микільського монастиря під Вугледаром, звідки росіянин планував зробити репортаж. Інших подробиць того, що сталося, поки що немає.

Цицагі раніше працював у ТАСС, Lenta. ru, "Новая вкладка". Для останнього у 2023 році він створив репортаж із Шебекіно Білгородської області РФ, за що отримав премію "Редколегія".

  • Також нещодавно, 13 червня, у тимчасово окупованій Горлівці під обстріл потрапили журналіст і оператор російського НТВ: один із пропагандистів помер.

Теги:
Росія
журналісти
Донеччина
пропаганда
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