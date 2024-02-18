"По Києву, Берліну, Лондону і Вашингтону": Медведєв погрожує ядерною тріадою, якщо РФ повернуть до кордонів 1991 року

Про це він написав у себе в Telegram.

У дописі Медведєв висловив власні припущення наслідків, якщо Росія програє у війні проти "неонацистів із західними спонсорами" і повернеться до кордонів 1991 року.

Російський посадовець називає такий результат "незворотнім розвалом нинішньої Росії, до складу якої за конституцією входять нові території".

На його думку, після цього розпочнеться "шалена громадянська війна з остаточним зникненням нашої країни з карти світу і десятками мільйонів жертв" та "загибель майбутнього Росії".

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"І тепер головне питання: ці ідіоти правда вірять, що народ Росії такий поділ своєї країни проковтне? Що ми всі міркуватимемо приблизно так: "Ну що ж, на жаль, це сталося. Вони перемогли. Нинішня Росія зникла. Шкода, звичайно, але треба жити далі в країні, що розвалюється, вмирає, оскільки ядерна війна куди для нас страшніша, ніж смерть наших близьких, наших дітей, нашої Росії…"? І що у керівництва держави на чолі з верховним головнокомандувачем збройних сил Російської Федерації в такому разі здригнеться рука прийняти найважчі рішення?", - написав Медведєв.

Він висловився, що буде зовсім інакше. За його словами, розвал Росії матиме набагато страшніші наслідки, ніж результати звичайної, навіть найзатяжнішої війни.

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"Бо спроби повернути Росію до кордонів 1991-го приведуть тільки до одного. До глобальної війни із західними країнами із застосуванням усього стратегічного арсеналу нашої держави. По Києву, Берліну, Лондону, Вашингтону. По всіх інших прекрасних історичних місцях, давно введених у польотні цілі нашої ядерної тріади.Чи вистачить нам на це духу, якщо на карту буде поставлено зникнення тисячолітньої країни, нашої великої Батьківщини, а принесені народом Росії протягом століть жертви будуть марними? Відповідь очевидна", - підсумував російський чиновник.

Про яку "ядерну тріаду" йдеться

Ядерна тріада - стратегічні наступальні збройні сили, що включають три компоненти: стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці.

Класична ядерна тріада складається із сухопутного, морського та повітряного компонентів.

Вважається, що повноцінну ядерну тріаду мають 3 країни: США, Росія та Китай.