"Побачимо, як це буде реалізовано": аналітик Гетьман про нові контракти для військових

Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран російсько-української війни, майор НГУ у відставці, військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Там ще мотивація грошима. Це дуже непогано. Там багато хто про це розмовляє і з військовослужбовцями, і з тих, хто зараз не у відставці, бо у відставці вже тут нічого не поробиш. А хто в запасі, хто плану є чи думає, чи повертатися, чи не повертатися на службу, то, крім іншого, фінанси - це мотивуюче", - заявив він.

На думку Гетьмана, тут не треба цього соромитись.

"Ви знаєте, якщо людина вмотивована і завдяки цьому захищає добровольцем Батьківщину, а не за гроші, то це дуже добре, але Батьківщина має робити зворотний рух, бо в нього є родина, в нього є рідні, близькі. Подяка має бути в тому числі фінансова, бо багато чого за гроші людина може вирішити і його родина може вирішити. От навіть підтримати певним чином його, якщо він захворів чи буде поранений", - сказав аналітик.

Він додав, що це поки законодавча ініціатива.

"Це поки що не закон, це обговорення. Який він буде в першому, в другому читанні, і чи буде він прийнятий без 20 млн поправок поки що сказати важко. Але те, що про це починається розмова, це дуже непогано. Хотілось би, щоб крім всього іншого було зрозуміло, який термін служби людини, скільки він має перебувати на війні, коли він може бути звільнений, наскільки у нього потім відтермінування від повторного призову і яке фінансове забезпечення", - зазначив Гетьман.

Аналітик наголосив, що людина має все це прорахувати і зрозуміти.

"А на сьогодні ті, хто підписав контракт, вони підписали добровольці, які в першу чергу, які прийшли 24 лютого, виходить, що вони отримали безстроковий термін служби. Ніхто не знає, коли можна звільнитися. Хоча би просто на декілька місяців перепочити, бо мої знайомі, перебувають роками на війні. Тут вже, знаєте, при будь-якій мотивації, ми цього не помічаємо, бо ми в інших умовах знаходимося. Людина каже: "Я хочу побачити унітаз нарешті, справжній. Я за цим сумую". Ця людина каже, яка три роки не вилазить з цієї багнюки. От тому ініціатива добра, як вона буде реалізована, побачимо", - підсумував він.