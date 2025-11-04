Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією "Побачимо, як це буде реалізовано": аналітик Гетьман про нові контракти для військових
Ексклюзив

"Побачимо, як це буде реалізовано": аналітик Гетьман про нові контракти для військових

Євген Козярін
4 листопада, 2025 вiвторок
21:18
Війна з Росією Олексій Гетьман

Хотілось би, щоб крім всього іншого у нових контрактах для військових було зрозуміло, який термін служби людини - скільки він має перебувати на війні, коли він може бути звільнений

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран російсько-української війни, майор НГУ у відставці, військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Там ще мотивація грошима. Це дуже непогано. Там багато хто про це розмовляє і з військовослужбовцями, і з тих, хто зараз не у відставці, бо у відставці вже тут нічого не поробиш. А хто в запасі, хто плану є чи думає, чи повертатися, чи не повертатися на службу, то, крім іншого, фінанси - це мотивуюче", - заявив він.

На думку Гетьмана, тут не треба цього соромитись.

"Ви знаєте, якщо людина вмотивована і завдяки цьому захищає добровольцем Батьківщину, а не за гроші, то це дуже добре, але Батьківщина має робити зворотний рух, бо в нього є родина, в нього є рідні, близькі. Подяка має бути в тому числі фінансова, бо багато чого за гроші людина може вирішити і його родина може вирішити. От навіть підтримати певним чином його, якщо він захворів чи буде поранений", - сказав аналітик.

Він додав, що це поки законодавча ініціатива. 

"Це поки що не закон, це обговорення. Який він буде в першому, в другому читанні, і чи буде він прийнятий без 20 млн поправок поки що сказати важко. Але те, що про це починається розмова, це дуже непогано. Хотілось би, щоб крім всього іншого було зрозуміло, який термін служби людини, скільки він має перебувати на війні, коли він може бути звільнений, наскільки у нього потім відтермінування від повторного призову і яке фінансове забезпечення", - зазначив Гетьман.

Аналітик наголосив, що людина має все це прорахувати і зрозуміти.

"А на сьогодні ті, хто підписав контракт, вони підписали добровольці, які в першу чергу, які прийшли 24 лютого, виходить, що вони отримали безстроковий термін служби. Ніхто не знає, коли можна звільнитися. Хоча би просто на декілька місяців перепочити, бо мої знайомі, перебувають роками на війні. Тут вже, знаєте, при будь-якій мотивації, ми цього не помічаємо, бо ми в інших умовах знаходимося. Людина каже: "Я хочу побачити унітаз нарешті, справжній. Я за цим сумую". Ця людина каже, яка три роки не вилазить з цієї багнюки. От тому ініціатива добра, як вона буде реалізована, побачимо", - підсумував він.

  • Міністерство оборони України розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців. За словами міністра Дениса Шмигаля, головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби.
Теги:
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Денис Шмигаль
Військові новини
Читайте також:
Автор Марія Науменко
2 листопада, 2025 неділя
Агенти "Атеш" в російській армії спалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку військ на Покровськ
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
1 листопада, 2025 субота
"На першому етапі не буде ударів один по одному": Портников припустив, як буде розвиватися можливий конфлікт між США та РФ
Володимир Огризко
Автор Оксана Ліховід
3 листопада, 2025 понедiлок
Огризко пояснив, що має на увазі Трамп, коли каже: "Дайте ще сторонам повоювати"
Київ
+10.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.78
    Купівля 41.78
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.13
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 листопада
22:47
TikTok
У Франції розслідують алгоритм TikTok, що може спонукати до самогубства
22:43
танкер нафта
Постачання російської нафти морем впало до мінімуму завдяки санкціям Трампа, - Bloomberg
22:38
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
Покровськ не перебуває в оперативному оточенні, - військовий експерт Снєгирьов
22:29
прикордонний контроль, перетин кордону
У Польщі спростували дані The Telegraph про виїзд 100 тис. юнаків з України за останні два місяці
21:58
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 4 листопада
21:56
Оновлено
Ілля Забарний
"Арсенал" розгромив "Славію" у Лізі чемпіонів: результати й розклад матчів 4-го туру
21:41
літаки
США пом’якшили санкції проти Білорусі та дозволили операції з літаками Лукашенка
21:40
Оновлено
НАБУ
У працівника НАБУ провели обшуки і нібито застосували силу. В Офісі генпрокурора відреагували
20:56
Огляд
Розстріляне відродження, Сандармох
Ліс "Розстріляного відродження": як 88 років тому Сандармох став символом знищення українського цвіту
20:53
прапор, Євросоюз
ЄС звинувачує Грузію у "серйозному відступі від демократії"
20:52
Оновлено
вибухи вночі
Україна завдала удару по російському НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області РФ
20:23
Ексклюзив
рубль
В Росії буде сім поспіль дефіцитних бюджетів, як у СРСР перед розпадом, - економіст Ус
20:19
Київ, головна ялинка країни
Головну ялинку країни встановлять на Софіївській площі у Києві
20:15
Ексклюзив
77 ОАеМБр
Операція була спрямована на дискредитацію ЗСУ: боєць 77-ї ОАеМБр про вбивство ворогом цивільних на Харківщині
20:03
світло
В Україні 5 листопада діятимуть графіки відключення світла
20:02
OPINION
Єврокомісія: Ручна правоохоронна політична свита Зеленського більше не влаштовує партнерів
19:47
глобальне потепління
Світ не зміг досягти своєї головної мети щодо зміни клімату, - Reuters
19:45
Картина "Молитва"
У Костелі святого Миколая презентували картину "Молитва": її подарують Папі Римському
19:13
Ексклюзив
Тарас Кремінь
"Для того, щоб української мови ставало більше - нею потрібно спілкуватися": Кремінь назвав завдання для держави
18:47
Ексклюзив
Олег Рибачук
Досить висока вірогідність, що Путіна змусять припинити вогонь після зимової кампанії: Рибачук про підготовку виборів в Україні
18:38
вірус_діти
На Київщині зареєстрували спалах хвороби Коксакі. Що відомо
18:17
Аналітика
російський бліцкриг проти НАТО
Як Україні та Європі відвести російський бліцкриг проти НАТО
18:01
OPINION
УЗ-3000: Це не турбота — це цинічна маніпуляція
17:50
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби відбулося 103 бойові зіткнення, найважча ситуація на Покровському напрямку
17:49
космос
"Потужністю 10 трильйонів сонць": зафіксували найбільший в історії спалах чорної діри
17:45
Ексклюзив
Володимир Горбач
"Спроба вичистити російсько-китайський вплив з Америки": політаналітик Горбач про можливу операцію США проти Венесуели
17:28
російський диктатор Володимир Путін
Путін підписав закон про призов у РФ протягом усього року
17:06
фейкові новини, fake news
"Розстрілювати тих, хто хоче жити": роспропаганда запустила новий фейк про "методички ЗСУ"
16:58
інтернет
"Мобільний інтернет стане кращим і швидшим": Рада ухвалила законопроєкт
16:49
Єврокомісія
Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення ЄС: за що хвалять, критикують Україну та що Київ має зробити наступного року
16:31
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)
Зеленський і Трамп обговорювали позицію Орбана щодо України в ЄС
16:27
PR
ЗУНР – воля, що живе в нас
У Сокільниках провели фестиваль "ЗУНР – воля, що живе в нас" за підтримки компанії blago
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський на Донеччині відвідав воїнів бригади "Рубіж", які тримають оборону на Добропільському напрямку
16:01
OPINION
блог Олександр Красовицький
Пушкін, Воронцов та НКВСники. Коли дерусифікують Одесу?
15:55
Девід Бекхем
Король Чарльз ІІІ посвятив у лицарі Девіда Бекхема
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Єврокомісія
"Україна залишається рішуче налаштованою на шлях до членства в ЄС": Єврокомісія ухвалила звіт про розширення
15:19
Патрік Тернер
НАТО в 2026 році виділить $60 млрд на допомогу Україні, – голова представництва Альянсу Тернер
14:49
З Німеччини до України екстрадовано підозрюваного у справі щодо заволодіння 100 млн грн "Енергоатому"
14:21
Дмитро Слинько
Новий нардеп від "Слуги народу" Дмитро Слинько склав присягу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV