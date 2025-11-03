В Україні готують нові контракти для військових: Шмигаль розповів деталі
Міністерство оборони України розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
"Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту", - йдеться у повідомленні.
За словами Шмигаля, після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати й ті, хто вже є частиною війська.
"Плануємо, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета. Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з Урядом, Міністерством фінансів та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі", - додав міністр оборони.
- 21 жовтня заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що службу за контрактом "18-24" розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони.
