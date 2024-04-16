Подати персональні дані можна не обов'язково через ТЦК: адвокат пояснив алгоритм дій військовозобов'язаних чоловіків

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Закон про мобілізацію набирає чинності за місяць після того, як він буде опублікований. З цього моменту починається строк для того, щоб військовозобов'язана людина, яка ще не уточнила свої особисті дані в ТЦК, подала відповідні документи. І це можна буде зробити не обов'язково через ТЦК. Існує багато міфів щодо того, що людина заходить у ТЦК і її не відпускають звідти, тобто люди бояться йти до ТЦК. У цьому разі можна піти до ЦНАПу, а не до ТЦК, там не буде співробітників ТЦК. Також можна зареєструватися в електронному кабінеті й подати усі необхідні дані про уточнення особистих даних. Потрібно уточнити фізичну адресу, де фактично мешкає людина, номер телефону та електронну адресу", - пояснив Ліфлянчик.

Юридичний консультант рекомендує всім військовозобов'язаним чоловікам зареєструватися в електронному кабінеті.

"Ми ще не бачили електронного реєстру, однак сподіваюсь, що в ньому буде можливість подавати заяви й про відстрочку чи бронювання онлайн. Тобто якщо в людини є документи, які надають право на відстрочку або зняття з обліку, то людина зможе подати їх через електронний реєстр. Потім співробітники ТЦК, отримавши дані, приймають рішення: або викликати людину для проходження ВЛК, або видати мобілізаційне розпорядження, викликавши повісткою", - додав Ліфлянчик.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, які зміни передбачає прийнятий законопроєкт про мобілізацію.















