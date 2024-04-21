Подоляк назвав єдину можливу стратегію виходу з війни
Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що єдиним виходом війни між Росією та Україною є повний вихід російських окупантів з суверенної території
Про це він написав у Х.
За словами Подоляка, коли "хтось із глобальних впливових осіб вперто говорить про "відсутність стратегії виходу з російсько-українського конфлікту", доводиться вкотре дивуватися дефіциту простої логіки в сучасному світі".
"Тому що реалістична, об’єктивна "стратегія виходу" є кричущо простою. Агресор беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно припиняється", - наголосив він.
- Нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що його країна вважає за доцільне продовжувати військову агресію проти України.
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