Подоляк назвав єдину можливу стратегію виходу з війни

Про це він написав у Х.

За словами Подоляка, коли "хтось із глобальних впливових осіб вперто говорить про "відсутність стратегії виходу з російсько-українського конфлікту", доводиться вкотре дивуватися дефіциту простої логіки в сучасному світі".

"Тому що реалістична, об’єктивна "стратегія виходу" є кричущо простою. Агресор беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно припиняється", - наголосив він.