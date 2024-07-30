Погано замаскована РЛС і кілька комплексів С-300: партизани вистежили в Криму техніку окупантів

Про це повідомляє рух "Атеш".

Партизани зазначають, що їхній агент зміг вирахувати вирахувати погано замаскований ракетний комплекс, радіолокаційну станцію та кілька комплексів С-300.

Фото: t.me/atesh_ua

25 липня повідомляли, що агенти "Атеш" виявили, що росіяни масово перекидають системи ППО, авіацію, радіолокаційні станції та військові об’єкти до Кримського мосту.

"Цікаво, що росіяни не побоялись на відкритій місцевості розгорнути цілий комплекс. Інформація давно передана Силам оборони України", - наголосили в "Атеш".