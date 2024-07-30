Погано замаскована РЛС і кілька комплексів С-300: партизани вистежили в Криму техніку окупантів
Активісти партизанського руху "Атеш" вистежили зенітно-ракетний комплекс С-300 у так званому Гагарінському муніципальному окрузі в тимчасово окупованому Севастополі
Про це повідомляє рух "Атеш".
Партизани зазначають, що їхній агент зміг вирахувати вирахувати погано замаскований ракетний комплекс, радіолокаційну станцію та кілька комплексів С-300.
Фото: t.me/atesh_ua"Цікаво, що росіяни не побоялись на відкритій місцевості розгорнути цілий комплекс. Інформація давно передана Силам оборони України", - наголосили в "Атеш".
- 25 липня повідомляли, що агенти "Атеш" виявили, що росіяни масово перекидають системи ППО, авіацію, радіолокаційні станції та військові об’єкти до Кримського мосту.
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