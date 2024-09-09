Покровський виступ може перетворитися на місце тотального знищення росіян, - військовослужбовець Тимочко
Наступальний потенціал росія на Покровському напрямку суттєво знизився
Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".
"Покровський напрямок — тактичного рівня напрямок. Щоб досягти успіхів на півдні Донеччини чи на південно-східному напрямку, ворогу потрібно просуватися на напрямку Вугледар — Курахове — Покровськ, щоб створити плацдарм для руху, перш за все, охоплення, зʼєднання кінця самої Донецької області, і щоб потенційно розглядати як плацдарм для руху в сторону Дніпра. Але якщо тиждень тому в українському інфопросторі обговорювалося питання Покровська вже як доконаного факту, що ворог його окупує, захопить, то зараз цей накал спав. Імпульс або наступальний потенціал, який росіяни мали в цьому напрямку, суттєво знизився, і в них тепер дилема", - зазначив він.
Якщо окупанти не активізують свої війська в районі Курахове — Вугледар і не досягнуть там якихось успіхів тактичного рівня або не розширять хоча б в цьому напрямку свої фланги, то є ризики, що в недалекому майбутньому Покровський виступ може для них перетворитися у місце тотального знищення, сказав Тимочко.
"Вони не змогли розширити цей виступ, і зараз його ширина близько 25 км, а це означає, що з двох сторін він може триматися під вогневим контролем і ураженням. Адже за словами головнокомандувача, там проведена певна реорганізація, є підсилення Збройних Сил України, і підтягнуті додаткові засоби ураження. На цьому напрямку вдалося навіть створити співвідношення по артилерії та озброєнню один до двох. З урахуванням сьогоднішніх реалій, це досить серйозний паритет. Симетричної переваги чи навіть асиметричної, але на нашу користь, ми не можемо там досягти за кількістю. Але обіцяна ЄС і США західна зброя надійшла, хоч і не в повній кількості. Її надали, щоб ми могли високотехнологічною або високоточною зброєю протидіяти російській масовості на цьому напрямку", - резюмував він.
-
9 вересня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні кілька днів противник не просунувся ні на метр на Покровському напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.87 Купівля 40.87Продаж 41.38
- EUR Купівля 45.23Продаж 45.93
- Актуальне
- Важливе