Покровський виступ може перетворитися на місце тотального знищення росіян, - військовослужбовець Тимочко

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".

"Покровський напрямок — тактичного рівня напрямок. Щоб досягти успіхів на півдні Донеччини чи на південно-східному напрямку, ворогу потрібно просуватися на напрямку Вугледар — Курахове — Покровськ, щоб створити плацдарм для руху, перш за все, охоплення, зʼєднання кінця самої Донецької області, і щоб потенційно розглядати як плацдарм для руху в сторону Дніпра. Але якщо тиждень тому в українському інфопросторі обговорювалося питання Покровська вже як доконаного факту, що ворог його окупує, захопить, то зараз цей накал спав. Імпульс або наступальний потенціал, який росіяни мали в цьому напрямку, суттєво знизився, і в них тепер дилема", - зазначив він.

Якщо окупанти не активізують свої війська в районі Курахове — Вугледар і не досягнуть там якихось успіхів тактичного рівня або не розширять хоча б в цьому напрямку свої фланги, то є ризики, що в недалекому майбутньому Покровський виступ може для них перетворитися у місце тотального знищення, сказав Тимочко.

"Вони не змогли розширити цей виступ, і зараз його ширина близько 25 км, а це означає, що з двох сторін він може триматися під вогневим контролем і ураженням. Адже за словами головнокомандувача, там проведена певна реорганізація, є підсилення Збройних Сил України, і підтягнуті додаткові засоби ураження. На цьому напрямку вдалося навіть створити співвідношення по артилерії та озброєнню один до двох. З урахуванням сьогоднішніх реалій, це досить серйозний паритет. Симетричної переваги чи навіть асиметричної, але на нашу користь, ми не можемо там досягти за кількістю. Але обіцяна ЄС і США західна зброя надійшла, хоч і не в повній кількості. Її надали, щоб ми могли високотехнологічною або високоточною зброєю протидіяти російській масовості на цьому напрямку", - резюмував він.