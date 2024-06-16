Політичного рішення російсько-української війни не було, немає і не буде, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Під час Саміту миру у Швейцарії остаточно стало зрозуміло, що політичного рішення російсько-української війни не було, немає і не буде в осяжній перспективі. Принаймні під час життя цієї генерації українців. Я можу відверто заявити, що ви не побачите політичного рішення цієї війни. Можливо це побачать ваші діти й онуки. Я не гарантую цього їм, але шанси на це є. Це ж саме можна було сказати людям в 1948 році, які святкували проголошення держави Ізраїль й вони б не повірили в це. Вони не повірили б в те, що ні вони, ані їхні діти та онуки не знатимуть в яких справжніх кордонах існуватиме їхня країна. Вони так живуть з 1948 року. Так буде жити й Україна", - пояснив Портников.



За словами журналіста, війни не можна закінчити на самітах



"Принаймні ми так будемо жити певний час. Я не можу сказати скільки часу, але це очевидно. Втім, що могло стати тригером того, що мир повернувся б до України? Це нездатність Росії проводити військові дії та за допомогою сили навʼязувати Україні своє бачення вирішення цього конфлікту. Війни не закінчуються на самітах. Війни закінчують армії, або неспроможність воювати за ті чи інші цілі, які ставлять перед ними", - додав він.

16 червня стало відомо, що Швейцарія планує обговорити підсумки Глобального саміту миру з Росією, Китаєм, а також іншими країнами, які не брали участі