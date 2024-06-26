Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Політолог Саакян пояснив, чому Китай підтримує заморозку російсько-української війни
Ексклюзив

Політолог Саакян пояснив, чому Китай підтримує заморозку російсько-української війни

26 червня, 2024 середа
22:04
Війна з Росією Сі Цзіньпін літак

Політолог Олег Саакян вважає, що просуваючи свої ідеї про заморозку російсько-української війни Китай хоче стати гарантом безпеки європейських країн

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В заяві Сі Цзіньпіна щодо російсько-української війни варто звернути увагу ще на один момент. Зокрема, його словами про європейську безпеку. Китай за заморозкою російсько-української війни бачить для себе ще один можливість. В рамках цієї можливості Китай прагне стати спів акціонером європейської безпеки. Зокрема, як гарант того, що російсько-українська війна залишається замороженою, як той, хто буде стримувати Путіна. Відповідно таким чином зайти, як гарант безпеки Європи від Росії", - пояснив Саакян.

Політолог зауважив, що Китай хоче розширити свій вплив в Європі

"Саме цьому було присвячено візит Сі Цзіньпіна до Парижу, Сербії та Угорщини. В економічному розрізі та в безпековому. З Угорщиною це елемент тиску на НАТО і тому тепер Будапешт може грати не тільки в інтересах Росії, а й Китаю. Тобто, якщо НАТО буде розширювати свої впливи на індо-тихоокеанський регіон, то Китай буде робити це ж, але вже в Європі. Таким чином Китай буде блокувати ініціативи НАТО зсередини", - додав він.

  • У понеділок, 24 червня, лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні і заявив, що Китай шукатиме врегулювання "української кризи у власний спосіб"
Теги:
Україна
Росія
Китай
Європа
НАТО
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
Читайте також:
Україна ЄС
Автор Юлія Мисо
24 червня, 2024 понедiлок
Встигаємо до угорців. Що означає старт переговорів про вступ України до ЄС та коли чекати членства
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
24 червня, 2024 понедiлок
Удар ЗСУ по об'єкту в Криму, сила Atacms та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
Олександр Усик
26 червня, 2024 середа
Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.39
    Купівля 40.39
    Продаж 40.89
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
26 червня
22:14
Андрій Шевченко
Збірна України не виконала завдання на Євро-2024: як відреагував Шевченко
22:14
Ексклюзив
На заяву Свириденко, що корупція в Україні - це російська пропаганда, у Берліні відреагували сміхом, - голова Антикорупційного центру "Межа"
22:11
Оновлено
Обстріл міста Дергачі 26 червня 2024 року
Росіяни вдарили з авіації по Харківському району: серед поранених - троє дітей
21:55
Підтримав вторгнення в Україну, поширював пропаганду: російському режисеру Шахназарову оголосили підозру
21:54
Сергій Ребров
"Ми це Євро програли у першому матчі": Ребров підсумував виступи збірної України на ЧЄ
21:46
У Покровську залишається близько 60 тис. людей, МВА закликає всіх евакуюватися
21:34
збірна України, Євро-2024
"Билися за нашу країну": Зеленський відреагував на виліт України з Євро-2024
21:31
Херсон
Росіяни скинули вибухівку на людей у Херсоні: поранено двох дітей та трьох дорослих
21:29
ЄС Україна
У ЄС підтвердили плани підписати безпекову угоду з Україною на саміті євролідерів, - ЗМІ
21:26
Ексклюзив
Найбільше довіру до Зеленського руйнує поведінка його оточення, - політолог Цибулько
21:10
Інфографіка
Андрій Ярмоленко, Євро-2024, збірна України
Євро-2024: який вигляд має підсумкова таблиця групи збірної України
20:56
Євро-2024, збірна Словаччини, збірна Румунії, Раду Дрегушін
Словаччина та Румунія зіграли внічию у матчі суперників України на Євро-2024
20:54
Роман Яремчук (праворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Україна - Бельгія 0:0: онлайн-трансляція вирішального матчу Євро-2024
20:54
Оновлено
Георгій Судаков та Кевін Де Брюйне (ліворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Україна зіграла внічию проти Бельгії, але вилетіла з Євро-2024
20:48
кібератака
Кіберфахівці ГУР атакували російських інтернет-провайдерів в окупованому Криму
20:44
Ексклюзив
Морський порт Одеси
Світовий лідер морських перевезень скасував рейс до Одеси, журналіст Ніколов припустив корупцію на митниці
20:24
ЛГБТ
Байден помилував американських ветеранів, засуджених через військову заборону на ЛГБТ-стосунки
20:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зберегти життя солдата - критерій, який дійсно має визначати ефективність дій командирів. Колонка Сергія Згурця
20:04
OPINION
Радомир Мокрик
Тищенко – це ганьба нас як спільноти
20:03
Дмитро Лубінець
Цифри не остаточні: Лубінець окреслив масштаби злочинів РФ проти медіа в Україні
20:00
переможні новини
Переможні новини 854-го дня війни: Сили оборони знищили сім човнів окупантів, США можуть дозволити своїм підрядникам обслуговувати американську зброю в Україні
19:56
Папа Франциск зустрівся з родичами українських військовополонених – захисників Маріуполя
19:54
Оновлено
ЗСУ
Кількість боєзіткнень на фронті зросла до 99. Найгарячіше на Покровському напрямку й на Харківщині
19:46
Володимир Зеленський
Спрощення процедури надання статусу УБД та е-квитки в громадському транспорті: Зеленський підписав низку законів
19:44
Маргарита Симоньян
Росія запустила фейк про отруєння бійців 95-ї Поліської бригади
19:39
Регулярні фізичні вправи можуть запобігти когнітивним розладам
19:01
ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурної спадщини й ідентичності
18:54
Деніл Кастільо
Данський клуб заплатив за футболіста "Шахтаря" 4 млн євро
18:45
РФ понад 20 разів за день атакувала Нікопольщину: поранено 18-річну дівчину
18:45
Кримінал
Перевезли до прикордонного пункту з Латвією і наказали йти пішки до кордону: судитимуть двох росіян, які депортували жителя ТОТ
18:40
Ексклюзив
Микола Тищенко, суд
"Це шоу, а не боротьба з корупцією": журналіст Ніколов про справу Тищенка
18:38
Петер Пеллегріні і Роберт Фіцо
Словаччина бере участь у реалізації ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України, - президент Пеллегріні
18:30
Ексклюзив
окупант
Небезпека не в масі, а в тому, що вони будуть ефективнішими, - експерт Киричевський про 51-шу армію РФ
18:24
"Арена Люблін"
"Динамо" обрало країну, де гратиме матчі єврокубків
18:18
Податки нерухомість
Податкова служба отримає інформацію про стан банківських рахунків українців за кордоном
18:12
Bring Kids Back UA: перед матчем з Бельгією Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу з повернення в Україну депортованих дітей 
18:01
діти, злочини росії
Окупанти створили у Бердянську дитбудинок, вихованців якого зможуть незаконно усиновлювати росіяни, - голова МВА
18:01
OPINION
Микола Княжицький
В Україні має бути окрема державна програма демографічного розвитку
17:57
хакери
Керівництво "ДНР" на нараді слухало гімн України завдяки Руху опору, - Спротив
17:56
Ексклюзив
ЗСУ
Через 7-10 днів у Торецьку вже можуть іти міські бої, - військовий експерт Кевлюк
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV