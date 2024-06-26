Політолог Саакян пояснив, чому Китай підтримує заморозку російсько-української війни
Політолог Олег Саакян вважає, що просуваючи свої ідеї про заморозку російсько-української війни Китай хоче стати гарантом безпеки європейських країн
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"В заяві Сі Цзіньпіна щодо російсько-української війни варто звернути увагу ще на один момент. Зокрема, його словами про європейську безпеку. Китай за заморозкою російсько-української війни бачить для себе ще один можливість. В рамках цієї можливості Китай прагне стати спів акціонером європейської безпеки. Зокрема, як гарант того, що російсько-українська війна залишається замороженою, як той, хто буде стримувати Путіна. Відповідно таким чином зайти, як гарант безпеки Європи від Росії", - пояснив Саакян.
Політолог зауважив, що Китай хоче розширити свій вплив в Європі
"Саме цьому було присвячено візит Сі Цзіньпіна до Парижу, Сербії та Угорщини. В економічному розрізі та в безпековому. З Угорщиною це елемент тиску на НАТО і тому тепер Будапешт може грати не тільки в інтересах Росії, а й Китаю. Тобто, якщо НАТО буде розширювати свої впливи на індо-тихоокеанський регіон, то Китай буде робити це ж, але вже в Європі. Таким чином Китай буде блокувати ініціативи НАТО зсередини", - додав він.
- У понеділок, 24 червня, лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні і заявив, що Китай шукатиме врегулювання "української кризи у власний спосіб"
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