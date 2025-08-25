Політолог Таран назвав умови, за яких може настати пауза у війні в Україні

Таку думку висловив політолог Сергій Таран в етері Еспресо.

"Зараз відбуваються надзвичайно складні перемовини щодо спроби запровадити паузу в російсько-українській війні. Ці спроби ідуть від Білого дому, від Трампа, який докладає, я переконаний, до речі, абсолютно щирих зусилля на те, щоби завершилась російсько-українська війна. Я сумніваюсь, що ця війна зможе так от легко завершитись, поки є Путін і поки є Росія. Але теоретично пауза в цій війні може бути, тому що цього вправили наші західні партнери, і зважаючи чи на стан російської економіки, на це тимчасово може піти Путін. От зараз відбуваються дуже складні перемовини щодо умов цієї паузи. І Келлог - це є та людина, яка має довіру у Трампа. І це та людина, яка, напевно, серед усієї близької команди Трампа має найбільшу довіру в Україні. І саме тому він прилетів і приїхав в Україну саме на День Незалежності", - сказав він.

Сергій Таран переконаний, що Кіт Келлог прибув до Києва не лише в рамках святкування Дня незалежності. На його думку це ще розмова про деякі умови заради паузи у війні.

"Серед усіх оцих вимог, які вимагала Росія і публічно говориться, найважливіше, по суті, дві. Перше - це найвразливіше для України - територіальне питання, яке залишилось поки що незрозумілим. А друге найважливіше питання для України - це питання гарантій безпеки, які країни Заходу можуть надати, або не надати Україні. І ці гарантії безпеки включають в себе кілька таких напрямків для дискусії. Перший - це закупівля зброї для України. Закупівля зброї от власне, в чому гарантії? Які би були регулярні і Україна має домагатися, щоб це буквально було передбачено бюджетом західних країн. Це зброя може бути американська і це теж має бути частина гарантій, щоб американці згодились, що ця зброя буде закуплена на європейські гроші і передана Україні, і що це має бути достатньо широка лінійка зброї, це теж гарантія від мають дати і Сполучені Штати Україні. І це частина дуже важлива, напевно, найважливіша частина цих дискусій", - зазначив він.

Друга частина дискусії - це довготривале фінансування української оборонної промисловості, створення спільних військових виробництв із Європою.

"Ці виробництва вже почали створюватися, але важливо, що були гарантії, щоб на це були так само передбачені гроші. Ну і я думаю, що частина гарантій може бути, наприклад, створення масштабних оборонних споруд по всій лінії протистояння фронту на європейські гроші. Це абсолютно реалістична історія. В цьому Європа сама би мала би бути зацікавлена в тому, щоб такі оборонні споруди були створені в Україні, тому що вони захищають не лише Україну, а і Європу. І про це теж можуть ітися гарантії. Ще один напрямок гарантії, які зараз обговорюються і теж, я думаю, що Келлог під час візиту його обговорював - це теоретичне знищення миротворчих сил Європи в Україні. Я відверто кажучи, дуже скептично на це дивлюсь, тому що категорично проти виступає Росія, а Путін намагається домовитись з Росією, тому я не думаю, що так це буде легко. Але дискусії тривають, напевно, хоча би заради того, щоби потім можна було, ну, це питання як компроміс зняти з порядку денного.

Тому я думаю, що питання миротворчого контингенту, ну, воно важливе, але я не думаю, що достатні перспективи. Єдине, що може бути теоретично щодо творчого контингенту, то я не виключаю, що, наприклад, якщо нинішня стадія перемовин зайде в глухий кут, то можливо такий контингент можливий за погодження Ради безпеки ООН і в ширшому форматі. Не лише там будуть брати участь ті країни, які входять до НАТО. Тому так само про це йдуть перемовини. Це все надзвичайно складні перемовини, тому що від них буде залежне залежити також і дуже складне для України питання територій", - вважає Сергій Таран.