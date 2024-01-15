Політолог Таран проаналізував, що дає Україні угода з Великою Британією

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"У світовій політиці міжнародні угоди працюють тоді, коли обидві сторони зацікавлені в цьому. Угоди у сфері безпеки можуть виконуватися лише тоді, коли дві країни мають спільну систему оборони, штаби, армії, інфраструктуру, виробництво. Коли одна сторона щось обіцяє, як Велика Британія Україні, то це не зовсім гарантії безпеки. Ця угода може бути виконана, а може й ні. В угоді між Україною й Великою Британією немає нічого про спільну інфраструктуру, про спільні штаби, військові виробництва, в яких би на рівних умовах були зацікавлені обидві сторони", - пояснив Таран.

Політолог наголосив, що в угоді про безпеку між Великою Британією й Україною немає ніякої конкретики.

"У цій угоді мали б бути конкретні речі, які гарантують, щоб потім було про що спитати. Єдина цифра, яка гарантується й передбачається цією угодою - це те, що у випадку нової війни Україна матиме право впродовж 24 годин звернутися до уряду Британії й розробити подальші кроки. Це вся конкретика, це дуже загальна угода", - додав Таран.

Візит Ріші Сунака в Україну

12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва. Володимир Зеленський та Сунак підписали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Також Сунак оголосив про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни в розмірі 2,5 млрд фунтів. Він передбачає додаткове обладнання до ППО, протитанкову зброю, ракети дальнього радіуса дії й тисячі снарядів. Також у рамках допомоги будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових.



