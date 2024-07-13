Поліцейські знайшли і вивезли з Вовчанська трьох дітей, яких ховали від евакуації батьки

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Трьох дітей ховали у Вовчанську. Дівчинка 4,5 року, хлопчики 14 та 15 років. Ховали батьки. Ну як батьки. Важко назвати батьками. З цим будемо розбиратись", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці провели евакуацію спільно з воїнами 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

У пресслужбі розповіли, що бійці 57-ї ОМБ видивились родину "пташкою", а далі провели евакуацію.

Фото: https://t.me/police_kh_region