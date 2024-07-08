Ціленаправлена атака РФ по дітях, ворожі наступи та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця

Ракетна атака РФ 8 липня

Сьогодні Російська Федерація здійснила черговий воєнний злочин. Ворог провів комбіновану ракетну атаку, цілями якої стали декілька українських міст, зокрема Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ. Сама атака була здійснена у два етапи. Вночі був проведений обмежений пуск чотирьох ракет Х-101 та двох балістичних ракет "Іскандер-М". Вже зранку ворог здійснив повномасштабний удар, з використанням 38 ракет різних типів. Фактично, ворог використав весь арсенал. Росіяни запустили гіперзвукові "циркони", "кинджал", балістичні ракети, крилаті ракети Х-10, Х-22, "калібри" і керовані авіаційні ракети Х-59 та Х-69.

Протиповітряна оборона знищила 30 ворожих ракет. Це високий показник, з огляду на те, що ворог вдається до вдосконалення засобів нападу і тактичних прийомів, які ускладнюють перехоплення засобів нападу. До ракет Х-101 додаються пастки, які відстрілюються і ускладнюють роботу засобів протиповітряної оборони. З приводу тактичного використання, ці ракети летіли на значно меншій висоті, ніж зазвичай. Зараз ворог використовує ешелон в межах до 50 м, і звісно, в таких умовах вкрай складно їх перехоплювати. Навіть коли ракети перехоплюється, уламки все одно падають на будинки. Балістичні "Іскандери" так само удосконалилися. Ці ракети отримали електромагнітні пастки, які ускладнюють роботу комплексів протиповітряної оборони, зокрема тих де Patriot. Це означає, що ворог вдосконалює засоби нападу, паралельно підвищуючи вимоги до нашої ППО.

Сьогодні через протиповітряну оборону прорвалися балістичний "Іскандер", гіперзвуковий "‎Циркон"‎, два "Калібри", дві ракети Х-101 і дві ракети Х-22. Ці ракети та уламки збитих ракет завдали значної шкоди та біди у різних містах України. Внаслідок удару 36 людей загинуло, 140 поранено. В Києві загинуло 22 людини від цього нападу, ще понад 70 постраждали. Внаслідок атаки 8 липня на столицю, пошкоджене відділення дитячої лікарні Охматдит. Ракетою Х-101 окупанти завдали удару по відділенню, де діти отримували діаліз.

Ракета здійснила атаку після того, як виконала маневр "гірка", коли ракета летить на висоті 50 м, пізніше піднімається на висоту значно більшу перед атакою, і потім уже здійснює удар по цілі, яка була попередньо закладена в цю ракету. Немає жодних ознак того, що ця ракета піддавалася якимось засобам удару нашої ППО, але однозначно можна стверджувати, що ця ракета дійсно була націлена на Охматдит, що є ознакою терористичних дій РФ. Основна хвиля ракетної атаки проводилася в день. Ворог напевно розраховував на те, що ця інформація, відео, будуть максимально поширюватися, і це буде сприяти залякуванню українського населення.

Це підвищує потребу передачі нам засобів протиповітряної оборони. На Саміті НАТО це питання буде підніматися. Нідерланди вже заявили про якнайшвидшу передачу ще одного комплексу ППО, який зараз країна збирає разом з іншими країнами. Також говориться про пришвидшення передачі літаків f-16 для посилення нашої протиповітряної оборони. Відомо, що в безпековій угоді, яку сьогодні Україна підписала з Польщею, так само є показник, який говорить про те, що домовлено щодо можливості використання систем ППО Польщі для збиття крилатих ракет та безпілотників, які знаходяться у повітряному просторі України, проте загрожують або летять в бік Польщі. Це перші кроки до більш тісної інтеграції системи ППО України і Польщі, а в перспективі, можливо, України і НАТО, де буде ефективна взаємодія щодо розвідувальних даних і засобів враження російських засобів нападу.

Однак, військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк вважає, що події в Україні для переважної більшості західних партнерів, це цікавий контент під ранкову каву, не більше. А що стосується невеличкої групи, яка працює в "Рамштайні", - там все сплановано і навряд чи вдасться якось ці плани змінити чи прискорити потрібне Україні постачання. Тому, за його словами, ситуація, на жаль, не на нашу користь. Очікувати, що раптом нам почнуть постачати все, що ми захочемо, не варто.

Ситуація на фронті

Найбільшого оперативного успіху противник досягнув на Покровському напрямку, але ворогу слід визначитися, де ж він збирається завдавати головного удару, і у якому напрямку розвивати цей успіх, каже Кевлюк. Поки що можна сказати, що противник переносить напрямок свого головного удару ближче до Торецького району Сил оборони. Росіяни активізувалися в останній тиждень на напрямку на Калинове, Олександропіль і ближче до селища Північне.

Торецький напрямок

Противник зосереджувався там тривалий час, приблизно півтора роки, зібрав угрупування кількість 15 тис. людей. Пізніше почалися події на Харківщині, з цього угруповання вилучили 5 тис. особового складу, і кинули в якості резервів на інші напрямки. Останні 10 тис. командувачем угруповання військ противника "Центр", вони були введені в операцію. Недочекавшись завершення створення вигідних умов, противник почав фронтальний наступ на Торецьк, не будучи повністю до цього готовим. На сьогодні там головна ударна сила, це 132 окрема мотострілецька бригада першого армійського корпусу Донецьких сепаратистів, яка наступає на селище Калинове і намагається вийти на дорогу на південь від Старої Миколаївки. Щодня ми чуємо про інтенсивні бої в районі Нью-Йорка. Причому противник наступає як з півдня, так і зі сходу, розповів Кевлюк.

За його словами, ворог намагається діяти в напрямку Юріївки і Олександрополя. Нарощування зусиль розгортається з 506 і 589-х мотострілецьких полків з новосформованої 27 мотострілецької дивізії другої зеленої військової армії противника. Це колишня 21 окрема мотострілецька бригада. Один з полків укомплектований жителями Луганської області.

Часів Яр

У противника нічого не виходить з фронтальним наступом, незважаючи на те, що Сили оборони відійшли з мікрорайону Канал. Адже фізично обороняти там вже немає чого. Зруйновані будівлі і позиції. В чистому полі тримати оборону далеко не найкраще рішення. Противник намагається діяти силами 200-ї окремої мотострілецької бригади 14 корпусу з району Калинівки. З півдня діє 98-а повітряно десантна бригада. Ймовірно бої триватимуть близько місяця.

На Лиманському напрямку противник задіяв сформовану нещодавно 25-ту загальну військову армію, яка нічого внятного вдіяти проти плацдарму Сил оборони на річці Чорний Жеребець за останніх півроку не спромоглася. Але бойова задача залишається. Противник активізувався на Сіверському напрямку, і без успіхів на Лиманському - всі подальші дії стосовно оволодіння і захоплення противником Слов'янсько-Краматорської агломерації великого сенсу не мають, каже Кевлюк.

"На Куп'янському напрямку і в районі Кремінної ми спостерігаємо, що 252-й мотострілецький, 237-й танкові полки третьої мотострілецької дивізії, окремі підрозділи 59-го танкового полку 144-ї дивізії посилюється підрозділами 283-го полку 144-ї дивізії, і швидше за все, в районі Макіївки будуть намагатися захопити переправу через річку Чорний Жеребець. Це дозволить їм в подальшому атакувати Сили оборони на двох напрямках, зокрема Макіївка-Невське і Червонопопівка-Невське. Скоріш за все, в росіян нічого з цього не вийде, як і в минулі рази", - додав полковник запасу ЗСУ.

Резерви РФ

Чисельність війську противники, які діють в Україні, - близько 60 тис. особового складу, і 75% від угрупування на південно-західній частині воєнних дій, які були у збройних сил РФ вже задіяні у веденні бойових дій, каже Кевлюк.

"У противника вкрай обмежені резерви. З оперативними резервами величезна проблема. Про це свідчить перекидання 155-ї бригади морської піхоти з-під Вугледара на Харківський напрямок. Якби на Харківщині противник мав полк чи бригаду, які можна ввести в операцію для нарощування зусиль, він би так і зробив, не тягнув би бригаду морської піхоти. Що стосується тактичних резервів, тут дещо краще, але у противника, фактично, це маршові поповнення, які подаються після мінімальної підготовки формування укомплектування. Багато хто, в тому числі і наші партнери, зазначають, що Головнокомандувач Збройних Сил Сирський вкрай обмежено використовує наявні в нього резерви Сил оборони. ЗСУ в потрібний момент здатні швидко наростити свої зусилля на одному чи двох напрямках. Так як противник наступає одночасно на декількох напрямках, і реалізує поки що свою чисельну перевагу, - ці резерви можуть знадобитися будь-якої миті. Завдяки керівництву ЗСУ, сьогодні вони в нас є", - додав він.



Зеленський заявив про 14 неукомплектованих зброєю бригад у ЗСУ. Але на сьогодні не створені умови для проведення якихось контрнаступальних дій, каже полковник запасу ЗСУ.

"Без захоплення стратегічної ініціативи всі ці дії не мають жодного сенсу. Тому ці бригади, якщо вони існують в реальності, це наш резерв про всяк випадок. Швидше за все, цей стратегічний резерв буде задіяний не раніше, ніж за півроку для проведення якихось контрударних дій", - резюмував він.