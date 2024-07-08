Ранкова атака РФ: сили ППО збили 30 ворожих ракет із 38
У понеділок, 8 липня, близько 10-ї ранку росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Україні ракетами повітряного, морського та наземного базування
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За попередніми даними, російська армія всього випустила 38 ракет різних типів:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет "Калібр";
- 2 крилаті ракети Х-22;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
"Чергова терористична атака по мирних містах. Україна в жалобі. Співчуття родинам загиблих та постраждалим. Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця", - написав Олещук.
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