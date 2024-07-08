Ранкова атака РФ: сили ППО збили 30 ворожих ракет із 38

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За попередніми даними, російська армія всього випустила 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

1 крилату ракету 3М22 "Циркон";

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет "Калібр";

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

"Чергова терористична атака по мирних містах. Україна в жалобі. Співчуття родинам загиблих та постраждалим. Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця", - написав Олещук.