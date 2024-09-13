Польща доєдналась до закликів зняти обмеження з України на удари вглиб РФ

Про це повідомляє Reuters.

"Ми повинні продовжувати постачати передові системи протиповітряної оборони і зняти обмеження на використання зброї великої дальності", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на спільній пресконференції з Блінкеном.

Завершуючи візит до Європи, Блінкен сказав, що провів широкі дискусії з українськими офіційними особами в Києві в середу про те, як вони бачать розвиток війни та які їхні потреби, але відмовився сказати, чи готовий Вашингтон схвалити такі удари.

"Те, що ми дізналися від наших українських партнерів, стане основою для обговорень, які ми будемо проводити з іншими союзниками та іншими партнерами в наступні дні та тижні, коли ми будемо працювати над цим і думати про наступні місяці", — сказав він.

За його словами, було доречно почати такі дискусії в Польщі, посилаючись на її непохитну підтримку України.