Польща посилила захист головного аеропорту для іноземної допомоги Україні через загрозу російських диверсій

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр внутрішніх справ Томаш Сімоняк підтвердив, що вживаються заходи для посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, розташованому менше ніж за 100 км від українського кордону. Чрез об’єкт проходить 90% західної військової допомоги, що прямує на фронт. Він також став основним пунктом зупинки для іноземних офіційних осіб, які відвідують Київ.

"Ми маємо справу з іноземною державою, яка проводить ворожі і, кажучи військовим жаргоном, кінетичні операції на території Польщі", - зазначив Сємоняк, підкресливши, що такого раніше ніколи не було.

Міністр сказав, що Польща бореться з безпрецедентним рівнем іноземного втручання після того, як прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив, що 12 осіб були затримані в рамках придушення передбачуваних диверсійних актів, спрямованих з Росії. Йдеться про підпал, замах на підпал, а також фізичні напади.

У квітні стало відомо про роль аеропорту Жешув-Ясьонка в операціях, які підтримує Кремль. Прокуратура заявила, що затримала чоловіка, підозрюваного в сприянні змові з метою вбивства президента України Володимира Зеленського. Чоловік нібито збирав інформацію про безпеку аеропорту в рамках плану.